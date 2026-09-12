Un hombre con una motosierra en funcionamiento persigue a varias personas en Getxo

Guardar

Bilbao, 12 sep (EFE).- Un hombre con una motosierra en funcionamiento ha perseguido de madrugada en el barrio de Algorta de Getxo a varias personas, alguna de las cuales le ha atacado con un arma blanca.

Según ha informado el Ayuntamiento getxotarra, hacia las 5:00 horas de este sábado los agentes han intervenido con celeridad ante la "situación de grave riesgo" que suponía un vecino de esa localidad que, tras una discusión, ha comenzado a perseguir a un grupo de personas amenazándoles con una motosierra en marcha.

PUBLICIDAD

Antes de la llegada de los policías, la motosierra ha dejado de funcionar y varias de las personas perseguidas se han abalanzado sobre el individuo. Durante el forcejeo, el varón ha sufrido una lesión compatible con el uso de un arma blanca, que fue posteriormente localizada por los agentes en las inmediaciones del lugar.

La policía local no ha podido determinar quién habría utilizado dicha arma.

Al menos otras dos personas han sufrido lesiones de carácter leve y han tenido que ser atendidas en el propio lugar por los servicios sanitarios.

PUBLICIDAD

Los agentes han arrestado al hombre que había usado la motosierra, con antecedentes policiales y multirreincidente. Ese hombre tuvo que ser evacuado por las lesiones que presentaba al Hospital Universitario Cruces, en calidad de detenido.

La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad de cada una de las personas implicadas. EFE

PUBLICIDAD