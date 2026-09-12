Prisión para dos migrantes marroquíes por atentar contra militares en Ceuta

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Ceuta, 12 sep (EFE).- Un juzgado de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión preventiva de dos migrantes marroquíes, de los que permanecen en la ciudad desde los días 30 y 31 de julio, por haber agredido a dos militares, uno de La Legión y otro de Regulares.

Los dos migrantes han ingresado en prisión preventiva a la espera de juicio después de no haber reconocido los hechos que hubieran permitido dictar una orden de expulsión y enfrentarse a penas de prisión que superan los cuatro años, según han informado a EFE fuentes judiciales.

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El identificado como A.E.O. ha ingresado en prisión por un presunto delito de atentado y lesiones, después de que, en la noche del pasado domingo, en la Avenida Virgen de África, se diera a la fuga ante la presencia de una patrulla militar cuyos integrantes le dieron el alto para su identificación.

En la huida arremetió contra un militar de Regulares a quien le provocó una luxación de hombro y daños en un codo.

El Fiscal pide seis años de prisión, tres por cada uno de los delitos con los que se le relaciona, además del pago de 4.587 euros por las lesiones provocadas al componente de Regulares.

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Por otro lado, ha ingresado en prisión el marroquí llamado A.A.T., el cual se encontraba en las naves del Tarajal cuando, al ser requerido por legionarios, acometió con aerosol de pimienta contra dos de ellos.

Los miembros del Tercio Duque de Alba II de la Legión sufrieron lesiones de carácter leve.

La Fiscalía solicita penas de prisión para el acusado de cuatro años de cárcel por atentado y un mes de multa con cuota diaria de 15 euros por cada uno de los dos delitos de lesiones leves. EFE

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