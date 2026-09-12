Espana agencias

Mónica García acusa a Ayuso de destinar "dinero de todos" al "interés de unos pocos" con la F1 en Madrid

11/09/2026 La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la gestión de su Gobierno en la primera jornada del que será el último Debate del Estado de la Región (DER) de la legislatura, con una "avalancha" de anuncios para aplacar la polémica compra del ático en Chamberí de la que la oposición pedirá explicaciones. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
11/09/2026 La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la gestión de su Gobierno en la primera jornada del que será el último Debate del Estado de la Región (DER) de la legislatura, con una "avalancha" de anuncios para aplacar la polémica compra del ático en Chamberí de la que la oposición pedirá explicaciones. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Guardar

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha arremetido contra la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del Gran Premio de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en el circuito MadRing de Ifema y para el que se, a su juicio, se ha destinado "dinero de todos" para defender "el interés de unos pocos".

García ha recordado que la presidenta madrileña "prometió" que la Fórmula 1 "no constaría ni un euro a los madrileños porque lo pagarían patrocinadores privados", pero finalmente "los patrocinadores nunca aparecieron" y la Comunidad de Madrid "puso el dinero, más de 100 millones de euros públicos".

PUBLICIDAD

"Mientras el coste de la vida subía, los servicios públicos funcionaban cada vez peor y vivir en Madrid se hacía cada vez más difícil, Ayuso decidió redoblar la apuesta. Dinero de todos para los intereses de unos pocos", ha denunciado la líder de Más Madrid en un vídeo publicado en las redes sociales del partido.

Así, García ha relatado que en mayo de 2024 el Ayuntamiento de la capital sacó a subasta dos parcelas de suelo público junto al circuito y para las que solo llegó una oferta en la que se ofrecía "exactamente el precio de salida". Para la líder de Más Madrid esto resulta extraño "en una ciudad donde el suelo vale una fortuna y los precios inmobiliarios se han disparado".

PUBLICIDAD

"En esas parcelas, situadas junto a una de las principales curvas del circuito, se han levado dos hoteles de lujo con unas 680 habitaciones y vistas al Gran Premio. Suelo público en una ubicación privilegiada para un negocio dirigido al público VIP", ha lamentado, añadiendo que las "experiencias exclusivas" para la cita pueden ascender a "decenas de miles de euros".

Finalmente, la líder de Más Madrid se ha cuestionado "quién asume el riesgo y quién se queda con el negocio", porque considera que "cuando el dinero privado no apareció, entró el dinero público", y cuando "apareció el negocio privado, salió del suelo público". "Esto habla de cómo se está gestionando Madrid", ha dicho.

"La fórmula de Ayuso está clara. Meter mano en el bolsillo de los madrileños para pagar reservados, palcos y negocios privados. Un tren de vida para unos pocos pagado con el dinero de los madrileños. A esto nos referimos cuando decimos que nos están robando Madrid", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Las asociaciones cuestionan que la medida limite de forma inmediata el derecho de sufragio de más de 408 mil españoles

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Capturan en Valencia y Almería imágenes de uno de los fenómenos atmosféricos más extraños del cielo: ¿qué son los ‘duendes rojos’?

Estos breves destellos pueden aparecer durante la noche, por encima de tormentas fuertes y alejadas

Capturan en Valencia y Almería imágenes de uno de los fenómenos atmosféricos más extraños del cielo: ¿qué son los ‘duendes rojos’?

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

La directora del Centro Europeo de Excelencia para Combatir las Amenazas Híbridas señala similitudes con las tácticas de desinformación de Moscú, mientras la Unión Europea y el Ejecutivo de Sánchez insisten en que no hay pruebas concluyentes de autoría y que solo “sacaron provecho”

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

Estas son las novias de los pilotos de Fórmula 1: de Kim Kardashian con Hamilton a la historia de amor de Melissa Jiménez con Fernando Alonso

Madrid se convierte este domingo en el epicentro absoluto del automovilismo con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1

Estas son las novias de los pilotos de Fórmula 1: de Kim Kardashian con Hamilton a la historia de amor de Melissa Jiménez con Fernando Alonso

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

45.000 manifestantes salen a la calle en Barcelona para reclamar la independencia en una Diada marcada por el auge de Aliança Catalana y que se ha saldado con 18 detenidos

45.000 manifestantes salen a la calle en Barcelona para reclamar la independencia en una Diada marcada por el auge de Aliança Catalana y que se ha saldado con 18 detenidos

La nueva norma de la DGT que entra en vigor este 1 de octubre: afecta al comportamiento en los atascos

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

La Justicia retira a una madre separada el uso exclusivo de la vivienda familiar porque vivía con su hija en casa de los abuelos

La Justicia anula la sentencia que otorgaba la custodia a una madre al determinar que el menor reside habitualmente en Marruecos

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente