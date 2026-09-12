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Hidalgo se mira en el espejo de Bordalás

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Getafe (Madrid)/A Coruña, 12 sep (EFE).- Antonio Hidalgo visitará este domingo el Coliseum para enfrentarse al espejo en el que ha elegido mirarse: José Bordalás. Dos técnicos llegados desde abajo y dos arquitectos de ascensos medirán fuerzas en un duelo al que el 'maestro' llega a la cita por detrás de la clasificación de quien lo señala como ejemplo: el Getafe suma cuatro puntos y el Deportivo, todavía invicto, ocho.

"Los que venimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como él para rendir en el fútbol. Esto va de rendimiento y está claro que Bordalás lo saca", declaró Hidalgo sobre un técnico que ascendió al Getafe, lo llevó a Europa y regresó años después para rescatarlo del descenso.

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Ahora, Bordalás intenta encontrar su mejor versión con un equipo renovado que ha sumado cuatro puntos de doce posibles. Perdió ante el Alavés (3-0) y Osasuna (1-0), ganó al Racing (1-0) y empató con el Celta (1-1), con sólo dos goles a favor.

Además, afrontará el encuentro con cinco bajas. El central argentino Zaid Romero está sancionado; Abdel Abqar, Kiko Femenía, Juanmi Jiménez y Christantus Uche ocupan un hueco en la enfermería. Mientras, Francho Serrano es duda por unas molestias.

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Pese a las ausencias, Bordalás no parece dispuesto a cambiar de dibujo. El once probable apenas presentaría dos novedades respecto al que inició el encuentro ante el Celta: Andrés García ocuparía el lugar de Kiko y Boselli o Sazonov sustituirían a Romero en una defensa de cinco completada por Djené, Gudelj y el colombiano Mojica.

Andrés ya reemplazó a Kiko a los siete minutos del último partido, por lo que la única incógnita real estaría en el tercer central. La elección del uruguayo Boselli aportaría más movilidad frente a Aubameyang, mientras que Sazonov ofrecería centímetros y poderío aéreo. Gudelj continuaría como jefe de la zaga y Mangala actuaría por delante, con Mario Martín y Terrats como interiores.

Arriba, Enes Ünal y Martín Satriano, autores de los dos únicos goles del Getafe en Liga, mantendrían una sociedad que deja a Borja Mayoral esperando su oportunidad. "El club está haciendo un estadio nuevo y nosotros estamos también en construcción", resumió Bordalás sobre un equipo que todavía asimila la llegada de once fichajes.

Para el Deportivo, la solidez defensiva del Getafe y su fortaleza en el Coliseum supondrán otro enorme desafío. El conjunto gallego llega a la cita invicto hasta la fecha, triunfador el pasado fin de semana en el Estadio de la Cerámica de Villarreal y reforzado por el momento goleador del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

El fichaje estrella del equipo gallego está exhibiendo una impactante pegada en este arranque de curso, en el que ya suma cuatro goles, los mismos que Lamine Yamal y Kylian Mbappé y solo dos menos que el azulgrana Rapinha.

La llegada a última hora del uruguayo Josema Giménez, que ya fue titular el pasado fin de semana, y de Marc Casadó han aumentado la exigencia sobre el Deportivo, décimo club de LaLiga en el límite salarial con más de 64 millones pese a ser un recién ascendido.

Hidalgo podría dar continuidad al bloque que alineó de inicio frente al ‘submarino amarillo’, con la novedad de Yeremay Hernández por Riki en la banda izquierda de un centro del campo en el que Amatucci y Mario Soriano volverán a tener el mando del juego a la espera de que Marc Casadó.

- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Andres García, Djené, Gudelj, Sazonov o Boselli, Mojica; Mario Martín, Mangala, Terrats; Satriano y Enes Ünal.

Deportivo: Leo Román, Ximo Navarro, Lucas Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi Cruz, Amatucci, Mario Soriano, Casadó o Yeremay; Nsongo Bil y Aubameyang.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Coliseum, de Getafe (Madrid).

Hora: 18.30 horas (16.30 GMT). EFE

jjl/dmg/cmm

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