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El FesTVal se despide hoy con premios a Pepa Bueno, El Gran Wyoming y 'First dates'

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Vitoria, 12 sep (EFE).- El Festival de Televisión de Vitoria, el FesTVal, se despide este sábado con una gala de clausura con premios, entre otros, a la periodista Pepa Bueno, ea humorista El Gran Wyoming y al programa de citas de Mediaset 'First Dates', que recibirán los Premios Joan Ramón Mainat.

La decimoctava edición del FesTVal también reconocerá con este galardón al productor César Benítez, mientras que el actor, director, guionista, productor y presentador Santiago Segura recibirá Premio Constantino Romero.

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Se otorgarán además nueve galardones que recompensarán a los profesionales, programas y series más destacados de la temporada, como 'Valle Salvaje' (RTVE), 'Yakarta' y 'Se tiene que morir mucha gente' (ambas de Movistar plus).

En cuanto a los programas, se distinguirá a 'Horizonte', el espacio de Iker Jiménez en Cuatro; 'Cara al show', el de Marc Giró en laSexta; 'Casados a primera vista' (Mediaset España) y el programa en euskera de la Euskal Telebista 'Gaupasa'. Además, dos profesionales se llevarán premios individuales: Cristina Pardo y Jesús Cintora.

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Asimismo, la actriz Sofía Otero recibirá el Premio Fundación AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión) y el premio de EITB será para Mikel Lejarza.

El premio FesTVal-Forta (televisiones autonómicas) distinguirá a los programas 'Ailoviu', de Radiotelevisión de la Región de Murcia; la cobertura informativa de las elecciones autonómicas del 8-F de Aragón TV, y 'La Cuina de Morera', de À Punt.

Por último, el reconocimiento 'Nuevas Ventanas' irá a Xuso Jones y Ana Brito, primero como creadores del pódcast 'Poco se Habla' y después llevando ese mismo tono directo y desprejuiciado a la pequeña pantalla.

La gala de clausura pone fin a una edición en la que se ha presentado La Séptima, el primer canal de televisión generalista surgido en España en los últimos 20 años.

Además, se ha preestrenado 'Marusía. Vientos de Honor' (Mediaset), un drama de intriga protagonizado por Lucía Jiménez y Alfonso Bassave y ambientado en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), donde estudió la princesa Leonor.

Se han proyectado también los primeros capítulos de 'Rojo sobre negro' (RTVE), centrada en el día a día de una comisaría y protagonizada por Hugo Silva y María Hervá; 'Las hijas de la criada", basada en la novela de Sonsoles Ónega y con Verónica Sánchez al frente del reparto; y 'A la deriva' (Atresmedia) encabezada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher y que arranca con el regreso de cinco marineros desaparecidos durante dos años tras un naufragio.

Vitoria ha sido también el escenario en el que las cadenas han desvelado sus principales apuestas de entretenimiento. RTVE ha presentado 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', en el que los concursantes deben ordenar temas musicales de éxito en el orden cronológico correcto; y 'El escondite', con 18 famosos jugando a no ser descubiertos en un plató de dos pisos con más de 120 lugares para ocultarse.

Además, los participantes de 'MasterChef Celebrity', también de RTVE, han paseado por la alfombra naranja del Festival y han presentado la edición 'Legends' con la que se celebra el décimo aniversario de este formato culinario.

Atresmedia ha desvelado los detalles de '99 para ganar', en el que 100 concursantes deben superar 99 juegos de destreza, rapidez, lógica y habilidades físicas con la premisa de no ser peor de cada prueba, ya que el último clasificado de cada ronda es eliminado.

Por su parte, Movistar Plus+ ha presentado el documental 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' sobre la trayectoria del mítico grupo de los años 80 Hombres G, y la segunda temporada de 'Las Berrocal', el programa de telerrealidad que muestra la vida de las mujeres de esta familia. EFE

(foto)

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