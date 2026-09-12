El 70.º aniversario del nobel a Juan Ramón se conmemorará con un congreso internacional

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Huelva, 12 sep (EFE).- Expertos en distintas materias literarias se reunirán en Moguer y Huelva capital durante tres días para conmemorar el 70.º aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez, en un congreso internacional que estudiará también la labor del poeta y Zenobia Camprubí en la Generación del 27.

Según informa el congreso en su web oficial, bajo el nombre de 'Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez y el 27. Magisterio y vivencia', se celebrarán una serie de ponencias y mesas redondas entre el 26 y el 28 de octubre, tomando como eje que el 25 de octubre se cumplen 70 años de la concesión del nobel al escritor "por su poesía lírica, un modelo de pureza artística y alta espiritualidad", uno de los principales poetas del siglo XX en la literatura universal, señala la organización.

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Además, el 28 de octubre fallecía su esposa, Zenobia Camprubí Aymar, de la que se conmemora el 70.º aniversario de su muerte, y el 23 de diciembre próximo se cumplirá el 145.º del nacimiento de Juan Ramón Jiménez.

Ambos fueron fundamentales "en las dinámicas culturales y creativas de la 'Generación del 27', tanto desde la importante influencia de la poesía de Juan Ramón y por su papel en la Residencia de Estudiantes, como por el activismo de Zenobia", indica el congreso, que subraya el papel de esta en el avance del reconocimiento de la dignidad y los derechos de las mujeres, especialmente como una de las fundadoras del Lyceum Club Femenino y por su labor como traductora de Tagore y vínculo entre la literatura española y norteamericana.

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En los meses previos a la conmemoración del Centenario del 27 "es de justicia reconocer que Zenobia y Juan Ramón (a través del que nos llega también el ideal educativo de Francisco Giner de los Ríos) fueron dos figuras centrales en el primer momento de la generación", y que, luego, la pervivencia de su ejemplo y de su magisterio se mantuvo viva incluso "durante el duro tiempo de su exilio y de la posguerra, y hasta la actualidad".

El encuentro se estructura en cuatro partes, como 'Vida y obra', para profundizar en la vida y en la obra de Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, a través de conferencias magistrales y mesas redondas con destacados expertos nacionales e internacionales; o 'Nuevas aportaciones', con nuevos e importantes datos sobre el nobel de Juan Ramón y su relación con otros premios nobel, la actividad de Zenobia Camprubí en las décadas previas a la Guerra Civil y, muy especialmente, el impulso de ambos a las escritoras y artistas del 27.

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Otra sección será 'Juan Ramón y el 27', ideada para un replanteamiento a fondo de la influencia del poeta en el 27, "mucho más profunda de lo que hasta ahora se ha indicado", y, por último, 'Siglo XXI', para promover la lectura de la obra de ambos en el siglo XXI como herramienta de construcción y desarrollo de la identidad para una ciudadanía concienciada con la relevancia del vínculo entre ética y estética en las obras artísticas.

Las ponencias de este congreso internacional se desarrollarán entre la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón de Moguer y el Aula de Grados de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. EFE

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