342 migrantes atendidos y 11 hospitalizados, balance sanitario en Ceuta en dos días

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Ceuta, 12 sep (EFE).- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) mantiene activo el dispositivo sanitario especial para atender a la población migrante en Ceuta y en los dos últimos días la Atención Primaria y Atención Especializada han contabilizado un total de 342 asistencias, con 11 hospitalizados.

Según ha informado el INGESA en un comunicado, todavía tiene activado su Plan de Catástrofes Externas del Hospital Universitario de Ceuta en su Nivel 1 (tiene 3 niveles) desde el 31 de julio.

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Este nivel corresponde a un escenario en que el centro sanitario aún puede dar respuesta a la situación con los recursos de los que dispone sin necesitar aumento de personal o recursos materiales.

La organización continúa distribuyendo la atención entre los diferentes dispositivos asistenciales para evitar la concentración de pacientes en un único punto, de modo que en el Hospital Universitario de Ceuta se registraron 116 asistencias en el Servicio de Urgencias.

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El total de asistencias a población migrante correspondiente al último día ha sido de 226 en Atención Primaria y 116 en Atención Especializada.

En el marco del dispositivo se han efectuado, además, 20 traslados de ambulancias.

En el Hospital Universitario de Ceuta actualmente permanecen hospitalizados 11 pacientes migrantes, dos en el área de Obstetricia, uno en Neonatología, tres en el Área Quirúrgica y cinco en Hospitalización Médica.

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A las 09:00 horas de este sábado, el Hospital Universitario de Ceuta dispone de 204 camas, de las cuales 107 están ocupadas (52,4 %) y 97 permanecen libres (47,5 %).

El INGESA agradece el esfuerzo y la profesionalidad de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en este dispositivo extraordinario, cuyo trabajo está permitiendo ofrecer una respuesta rápida, coordinada y eficaz, garantizando tanto la atención a las personas asistidas como el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la ciudad.

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Desde el 30 de julio, INGESA ha mantenido un dispositivo especial en el que se han reforzado los equipos con personal de plantilla y profesionales contratados para responder al incremento extraordinario de la demanda asistencial. EFE