Un muerto y tres heridos, entre ellos un niño de 2 años, en una colisión en Mijas (Málaga)

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Málaga, 11 sep (EFE).- Un hombre de 54 años ha muerto en una colisión frontal entre dos vehículos en Mijas (Málaga) y tres personas han resultado heridas, entre ellas un niño de dos años, que fueron evacuados al hospital Costa del Sol, ha informado el 112.

El suceso se produjo en el kilómetro 7 de la carretera A-7053 sobre las 22:12 horas de este jueves, en dirección a Alhaurín el Grande, cuando impactaron frontalmente dos vehículos.

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Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, Bomberos y el 061, ha añadido el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los servicios sanitarios certificaron la muerte del hombre y evacuaron heridos al menor de dos años, a una mujer de 26 años y a un hombre de 65 años. EFE

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