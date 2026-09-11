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UGT, CGT y ÚTIL marcharán mañana desde Getafe hasta Industria por la huelga en Airbus

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Madrid, 11 sep (EFE).- Los tres sindicatos convocantes de la huelga indefinida en Airbus, UGT, CGT y ÚTIL, marcharán mañana sábado desde las puertas del centro de trabajo en Getafe hasta el Ministerio de Industria para exigir mejoras laborales y sociales en la compañía aeroespacial.

Los sindicatos del comité de huelga han mantenido esta protesta a pesar de que el propio comité aseguró este martes que "pausaría" el conflicto -pero no la huelga- ante los resultados "tan ajustados" de la votación de la plantilla, realizada tras la propuesta de entendimiento alcanzada el pasado viernes entre Airbus y los colectivos CCOO, SIPA y ATP y en la que votaron unos 3.000 empleados.

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El comité de huelga acumula desde el pasado 25 de agosto una paralización indefinida por un nuevo acuerdo con la compañía, aunque es el segundo periodo de huelga puesto que SIPA, el segundo sindicato más representativo, inició el 1 de julio un parón durante todo ese mes que días más tarde también fueron secundando los demás sindicatos.

Los tres colectivos que convocan la manifestación de este sábado han explicado que fletarán autobuses para el desplazamiento a Getafe y Madrid de trabajadores de otras provincias.

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La manifestación contará con el lema 'No se para' y dará inicio a las 9 horas de la mañana en el paseo John Lennon, en la puerta norte de la factoría de Getafe, y pasará por los principales calles de la ciudad hasta llegar a la estación de tren de Las Margaritas, desde donde se desplazarán a la estación de Atocha.

Desde Atocha, marcharán hacia el paseo de Recoletos para luego continuar por el paseo de la Castellana hasta llegar al Ministerio de Industria, departamento que dirige Jordi Hereu y que precisamente facilitó la propuesta que alcanzó la dirección y los otros tres sindicatos.

Esta propuesta propició la votación a la plantilla -en la que votaron unos 3.000 empleados- que se saldó con un 51,2 % de votos a favor de mantener la huelga indefinida, frente a un 48,8 % que apoyaba pausar la huelga.

Entre otras muchas medidas sociales y laborales, esta propuesta acuerda recuperar el poder adquisitivo de un 7,95 % distribuido proporcionalmente en cuatros años, con subidas del IPC real más un 2 % en 2026 (enero), 2027 (enero) y 2028 (abril), y del IPC real más un 1,95 % en 2029 (abril), además de un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables en octubre de este año.

La propuesta de entendimiento se someterá a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España durante este mes de septiembre.

Airbus cuenta en España con más de 14.500 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000 empleados-, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo. EFE

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