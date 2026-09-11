Moeve duplica las ayudas a sus clientes ante el encarecimiento de los carburantes

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Madrid, 11 sep (EFE).- La energética Moeve ha anunciado este viernes un ahorro de 10 céntimos por litro para los usuarios de su programa 'Moeve gow', el doble de lo habitual, con el objetivo de ayudar a compensar la progresiva reducción de las ayudas fiscales a los carburantes y el encarecimiento de los carburantes.

La compañía ha explicado que ejecutará estas ayudas desde el próximo martes 15 y hasta el 30 de noviembre con el objetivo de paliar el aumento del precio de los carburantes por la reducción de las ayudas y por el incremento aumento del crudo.

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Desde el pasado 1 de septiembre, el gasóleo de automoción cuenta con un descuento en el impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro, el doble del aplicado durante este agosto (10 céntimos por litro), pero sin embargo la rebaja de la gasolina se ha reducido de los 10 céntimos el litro de agosto a 5 céntimos el litro, lo que ha llevado su precio a máximos anuales.

El real decreto ley reformuló las bonificaciones vigentes desde marzo al devolver el IVA al 21 % y concentrar las ayudas en el impuesto de hidrocarburos mediante un descuento decreciente de 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.

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En este contexto de encarecimiento del combustible, los miembros de 'Moeve gow' podrán compensar la subida de los carburantes y acumular un ahorro de hasta 40 céntimos por litro, en función del uso que hagan de las distintas ventajas asociadas al programa desde el próximo martes 15 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, según detalla la nota de prensa.

La firma, que es la segunda petrolera en España, también ofrece un descuento directo de 10 céntimos por litro de combustible durante las mismas fechas a través de 'Moeve pro direct'.

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Todas las rebajas se implementarán en cualquier tipo de combustible (gasolinas, gasóleos y gas licuado) y estarán accesibles en toda la red de estaciones de servicio de Moeve y Cepsa en España. EFE