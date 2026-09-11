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'Gracias, equipo', la comedia que se ríe de un mundo laboral que "no tiene ninguna gracia"

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Diego Grau

Madrid, 11 sep (EFE).- 'Gracias, equipo' es una comedia protagonizada por Maribel Verdú, Alexandra Jiménez y Pedro Casablanc que se ríe de un "absurdo mundo corporativo" cuyas actitudes y valores "no tienen ninguna gracia" y con el que el espectador puede verse muy identificado, tal y como han señalado los intérpretes a EFE.

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Dirigida por Diego Núñez Irigoyen y con guion de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido (los tres trabajaron en 'La vida breve'), la comedia se estrena en Netflix este viernes. Su trama se sitúa en la empresa de quesos Tío Mochales, que lleva a sus empleados al límite y a una confrontación que saca a la luz la envidia, el rencor y el resentimiento interno de cada uno de ellos.

La compañía, que no está pasando por su mejor momento, decide llevar a sus empleados a un "team building", un viaje de fomento del trabajo en equipo en el que los empleados deberán seguir las instrucciones de su jefa si quieren mantener sus puestos de trabajo.

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La ganadora de dos goyas Maribel Verdú y Alexandra Jiménez ('Las distancias') encarnan a una jefa resentida y a una empleada que acaba de volver de su baja por maternidad mientras el trabajo la come por dentro y, en el fondo, aspira a ser como su jefa.

"El humor es siempre la mejor forma de abordar lo que sea en esta vida. Si no, estamos acabados. El estilo de esta empresa se puede extrapolar perfectamente a la realidad, y nos hemos reído de eso", ha afirmado Verdú a EFE.

También confiesa su especial ilusión por haber interpretado a esta jefa malhumorada, porque no tiene "nada que ver" con ella, aunque subraya que se ha apoyado en su experiencia personal para darle vida: "Los actores vivimos de referencias, y Pepa es un tipo de persona que todos hemos conocido y repudiado".

Alexandra Jiménez afronta el papel de una madre con una gran ambición laboral pero que debe garantizar su conciliación familiar: "Olga trata por todos los medios que su nueva vida como madre no se note en un ambiente empresarial que no contempla apoyarla".

"Creer que la hiperproductividad es algo positivo y el descanso está mal es una trampa en la que hemos caído como sociedad", ha reflexionado la actriz, que destaca cómo se representan dichas actitudes laborales en la cinta: "Todos los trabajadores sacan la peor y más patética parte de sí mismos con tal de no perder su puesto".

Jiménez cree que el espectador puede sentirse identificado a través del humor: "El objetivo de la comedia no es solo hacer reír, también hacer reflexionar y empatizar con el espectador. Nuestra intención es reírnos de una situación que, en el fondo, no hace ninguna gracia".

Por su parte Pedro Casablanc ('Querer') es Domingo, un veterano empleado superado por las modernidades de la empresa y que se mantiene al margen del resto del equipo, algo con lo que se ha sentido identificado: "Es el papel de mi vida, yo soy como Domingo. ¿Por qué tengo que estar haciendo estas cosas tan absurdas?".

Por su fidelidad con la situación laboral de muchos oficinistas, Casablanc cree que esta película es "una comedia que tiene mucho de tragedia", porque juega con el peligro de que haya gente que se sienta demasiado identificada y "no le haga ninguna gracia".

Debido a las escenas de acción con las que cuenta la película, Casablanc bromea con que es su primera película bélica. "Llegó a venir una ambulancia al rodaje", ha confesado entre risas.

Raúl Tejón ('Machos Alfa'), que da vida a uno de los oficinistas de Tío Mochales, opina que tanto los guionistas como el director han jugado con un "humor muy inteligente". "Es una carta de presentación más amable para un absurdo mundo corporativo que es un horror, una jungla".

Una idea en la que incide su compañera de reparto Blanca Martínez ('Alimañas'): "Es una crítica a aquellas empresas que te empujan a pisotear al compañero".

Ella interpreta a Laura, la verdugo de recursos humanos en la que se apoya Pepa para despedir a sus empleados. "La empresa no es mi familia. La conciliación, en este tipo de empresas, no existe", concluye. EFE

(vídeo)

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