El PP responde a Marruecos que "nada está por encima de la defensa de España"

Madrid, 11 sep (EFE).- El PP ha manifestado este viernes que "nada está por encima de la defensa" de España en respuesta a la declaración del Ministerio de Exteriores de Marruecos en la que lamenta que partidos políticos españoles "con larga trayectoria" hayan caído en una escalada "irracional y populista".
En su comunicado, el PP señala que "la invasión sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio y la crisis todavía extendida hasta el día de hoy es una violación grave de la integridad territorial de España y por extensión de Europa, un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular", del que "Marruecos es responsable por acción u omisión". EFE
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