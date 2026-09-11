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El PP avisa a Marruecos que ejercerá "con firmeza" la integridad de España e insiste en culparle de la invasión de Ceuta

07/09/2026 El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
07/09/2026 El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El Partido Popular ha emitido un comunicado respondiendo a las críticas que le ha lanzado Marruecos en el que reitera que este país es responsable "por acción u omisión" de la invasión sufrida por Ceuta y advierte de que ejercerá "con firmeza" la defensa de la integridad de España, al tiempo que exige respeto a las instituciones y a la investigación judicial iniciada en España sobre este ataque a la ciudad autónoma que supuso la entrada de unos 80.000 inmigrantes procedentes del país alauita.

Los 'populares' responden así al comunicado emitido ayer por el reino de Marruecos, quien advirtió de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España, criticando que se le siga señalando en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando consideran que no hay ninguna prueba que demuestre su responsabilidad, así como que no se haya devuelto aún a quienes entraron de forma ilegal pese a su voluntad de readmitirlos.

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Un día después de la publicación de los informes del CNI, Policía y Guardia Civil en relación con los sucesos de finales de julio en Ceuta, el Ministerio de Exteriores marroquí aprovechó para cargar las tintas en particular contra el PP, aunque sin mencionarlo expresamente y también contra las "instituciones legislativas y judiciales" por realizar "iniciativas desafortunadas". Esto último, en aparente alusión a la aprobación en el Congreso de la ley que otorgará la nacionalidad a los saharauis y también a la investigación judicial iniciada por la juez María Tardón en la Audiencia Nacional.

El PP reitera en su respuesta que "Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión", recordando que ambos países comparten frontera y responsabilidad en su gestión. Y por ello, y a la luz de los informes oficiales conocidos el miércoles, consideran que estos hechos exigen "una evaluación rigurosa e inaplazable" además de una "actuación leal y transparente por todas las partes y garantías verificables de que hechos similares no volverán a producirse".

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Dicho esto, el PP advierte a Marruecos de que ejercerá "con firmeza" y "por encima de cualquier circunstancia" la defensa de los intereses generales de la "Nación" española, de la integridad de las fronteras y de la seguridad de los españoles ya que ello "constituye una prioridad irrenunciable". "Nada está por encima de la defensa de España", han advertido.

ATAQUE HÍBRIDO CON INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN

La valoración del PP sobre la "invasión" de Ceuta el pasado 30 de julio y la crisis que ha provocado sigue siendo la misma, es decir, que se está ante una "violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa". Se trata, han señalado de un "ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular".

Además, y en referencia a las críticas de Marruecos contra las instituciones españolas, le piden el "máximo respeto" a las mismas así como a la "investigación judicial actualmente en curso" en España. Han advertido, en este sentido, que corresponde exclusivamente a la Justicia española, "en el ejercicio de su independencia y de nuestra soberanía nacional, determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan". Por ello, consideran que "ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento".

Sí coinciden con el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Marruecos en que hay dos preguntas "muy pertinentes" que aún no tienen respuesta ya es por qué no se ha ejecutado el retorno de las personas que entraron irregularmente "si el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a admitirlos" y "y por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias, pese a que Marruecos ha solicitado urgentemente su regreso".

EXIGE RESPETO MUTUO Y LE RECUERDA QUE "CEUTA Y MELILLA SON ESPAÑA"

Creen, a este respecto, que el Gobierno español "está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello".

Por último, el PP ha reiterado la voluntad de mantener una "relación leal y estable con el Reino de Marruecos, convencidos de que ambos países están llamados a mantenerla en beneficio de sus ciudadanos". Pero han sostenido que esta relación solo puede asentarse sobre "principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados". "Ceuta y Melilla son España", ha remachado el PP para concluir su comunicado de respuetas al país vecino.

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