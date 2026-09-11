El Govern reivindica Cataluña como "contrapunto" en un mundo "que cierra fronteras"

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Barcelona, 11 sep (EFE).- La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha reivindicado este viernes Cataluña como "contrapunto" al "mundo actual, que cierra fronteras, alimenta los miedos y confunde el bienestar colectivo con la acumulación individual".

En declaraciones a los periodistas tras la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada, Paneque ha señalado que Cataluña se ha construido "con una identidad, con una manera de hacer y de ser, de acuerdo con los fundamentos de la democracia, la igualdad, la solidaridad, la defensa de la lengua catalana compartida y la cultura del trabajo bien hecho".

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La portavoz del Govern ha destacado que Cataluña "es un país que quiere caminar solo, pero que a la vez no quiere estar aislado": "En un mundo que en estos momentos parece demasiado dominado por la inmediatez, por la confrontación y por la desconfianza, dialogar es una manera de defender la convivencia al estilo catalán".

Paneque, que ha reivindicado la filosofía de los 'castellers' del trabajo común y la obra del escritor Josep Pla, ha enfatizado que Cataluña es "un país abierto, firmemente democrático, solidario y, sobre todo, con la idea de que todos juntos somos más fuertes".

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Según la portavoz, Cataluña es "un país que se reconoce a sí mismo cuando actúa de una manera razonable, de una manera sensata y de una manera ponderada".

Paneque ha hecho estas declaraciones tras la ofrenda floral del Govern, que ha encabezado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ayer en su discurso institucional reivindicó una convivencia sin "odio" en Cataluña, y que hoy ha felicitado la jornada en un mensaje en X.

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"La Diada es un motivo de celebración compartida y de merecida alegría. Un gran día para sentirnos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Pero, sobre todo, es un buen día para compartir qué queremos ser y hacia dónde queremos que Cataluña avance", ha señalado. EFE

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