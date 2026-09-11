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Detenido en Ceuta un hombre condenado por yihadismo que pudo entrar a finales de julio

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Madrid, 11 sep (EFE).- Las fuerzas de seguridad han detenido en Ceuta a un hombre con prohibición de entrar en España por una condena en firme por yihadismo que, según los investigadores, pudo acceder a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos de finales de julio.

Fuentes de la lucha antiterrorista han indicado a EFE que la detención de este individuo se practicó en la tarde de este jueves, en torno a las 20:30 horas, por agentes especialistas de Información de la Guardia Civil.

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Según los investigadores, el arrestado podría llevar en la ciudad autónoma desde el pasado asalto del 30 y 31 de julio.

Comprobada su identidad y consultadas las bases de datos policiales, los agentes corroboraron que le constaban antecedentes por delitos de terrorismo yihadista, tras haber sido detenido en 2015 en el marco de una operación desarrollada en Cataluña.

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Tenía en vigor una prohibición de entrada en territorio nacional por una condena firme por estos delitos.

El hombre fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional para continuar con los trámites para su expulsión. EFE

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