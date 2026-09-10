Joaquín Niemann lidera el Abierto de Irlanda; John Ram a cinco golpes

Guardar

Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El chileno Joaquín Niemann lidera el Abierto de Irlanda, del DP World Tour, el circuito europeo, al firmar en la primera jornada una tarjeta de 65 golpes (5 bajo par), dos menos que el ídolo local, Shane Lowry, mientras que el español John Ram, con 70 impactos (0), tuvo un estreno discreto.

Niemann fue el jugador más acertado de la jornada al completar el recorrido en 65 golpes con seis 'eagles' y un 'bogey', dos impactos menos que Lowry, el sudafricano Shaun Norris, el polaco Adrian Meronk, el italiano Renato Paratore y el austríaco Maximilian Steinlechner, aunque estos tres últimos no pudieron acabar la jornada al ser suspendido el juego por la falta de luz.

PUBLICIDAD

El mejor español de la primera jornada fue Rafa Cabrera Bello, que terminó el recorrido en 68 golpes (dos bajo par) con cuatro 'birdies' y dos 'eagles'.

Alejandro Del Rey y John Ram terminaron con 70 golpes (0), Jorge Campillo y David Puig con 71 (+1), Nacho Elvira y Eugenio López Chacarra con 72 (+2), Ángel Ayora con 73 (+3), Manuel Elvira, Sergio García y Ángel Hidalgo con 75 (+5) e Iván Gutiérrez Cantero con 78 (+8).

PUBLICIDAD

El norirlandés Rory McIlroy terminó la jornada con 69 golpes (-1). EFE