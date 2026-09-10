Jaime Siles recibe el premio Lorca y defiende la vigencia del legado del poeta granadino

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Granada, 10 sep (EFE).- El poeta español Jaime Siles ha recibido este jueves el XXII Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en un acto en el que ha ensalzado el "hechizo" de la ciudad andaluza y ha defendido la vigencia del legado lorquiano como un "testimonio lírico e histórico".

Siles (Valencia, 1951), sobre quien el jurado ha celebrado la profundidad de su escritura y su capacidad de expresar las inquietudes más profundas del ser humano, ha calificado el galardón como un reconocimiento que le "obliga" tanto como le "honra" y que le exige estar a la altura del "importante e imponente poeta" que le da nombre.

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En su discurso, el también crítico literario, traductor y catedrático de Filología Clásica ha desgranado las claves de la poética de Lorca, destacando su capacidad para combinar tradición e innovación, así como la presencia de un "lirismo trágico" que bebe de la conciencia mítica y la lírica griega arcaica.

Siles ha resaltado la vigencia de la obra lorquiana y ha ensalzado textos fundamentales como su alocución a su pueblo natal, Fuente Vaqueros, que, a su juicio, "debería ser lectura obligada de todos los docentes y texto de cabecera de cada ministro de Educación".

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Ha reivindicado también la figura del ensayista y escritor Ángel Ganivet como una de las fuentes e influencias clave en la concepción de los romances lorquianos, como el caso del poema "Torreones de la Alhambra", que ha leído íntegramente.

Dominio del lenguaje

El jurado ha valorado la erudición del premiado, su dominio técnico del lenguaje poético y su aportación singular a la tradición lírica hispánica desde una perspectiva moderna y cosmopolita.

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Su primer libro importante, 'Canon', marcó el inicio de una trayectoria poética caracterizada por la experimentación formal, el rigor intelectual y una sensibilidad abierta a múltiples tradiciones.

En su larga carrera ha compaginado la escritura poética con una intensa labor como filólogo clásico, crítico literario y traductor, desarrollando una obra ensayística y académica de gran prestigio.

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Políglota y humanista, ha investigado las lenguas prerromanas de la península ibérica, el latín arcaico o la literatura latina clásica, pero también ha prestado especial atención a la Generación del 27.

Siles se suma desde este jueves a la lista de poetas que ostentan ya este galardón y que por orden cronológico son: Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, Tomás Segovia, José Manuel Caballero Bonald, María Victoria Atienza, Fina García Marruz, Pablo García Baena y Eduardo Lizalde.

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El listado de premiados continúa con Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Yolanda Patín, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita y Circe Maya.

Constituido en 2004 y dotado con 20.000 euros, el galardón distingue el conjunto de la obra poética de un autor que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio de las letras en español al destacar el jurado su especial personalidad poética. EFE

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(foto)