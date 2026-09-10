Espana agencias

Jaime Siles recibe el premio Lorca y defiende la vigencia del legado del poeta granadino

Guardar

Granada, 10 sep (EFE).- El poeta español Jaime Siles ha recibido este jueves el XXII Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en un acto en el que ha ensalzado el "hechizo" de la ciudad andaluza y ha defendido la vigencia del legado lorquiano como un "testimonio lírico e histórico".

Siles (Valencia, 1951), sobre quien el jurado ha celebrado la profundidad de su escritura y su capacidad de expresar las inquietudes más profundas del ser humano, ha calificado el galardón como un reconocimiento que le "obliga" tanto como le "honra" y que le exige estar a la altura del "importante e imponente poeta" que le da nombre.

PUBLICIDAD

En su discurso, el también crítico literario, traductor y catedrático de Filología Clásica ha desgranado las claves de la poética de Lorca, destacando su capacidad para combinar tradición e innovación, así como la presencia de un "lirismo trágico" que bebe de la conciencia mítica y la lírica griega arcaica.

Siles ha resaltado la vigencia de la obra lorquiana y ha ensalzado textos fundamentales como su alocución a su pueblo natal, Fuente Vaqueros, que, a su juicio, "debería ser lectura obligada de todos los docentes y texto de cabecera de cada ministro de Educación".

PUBLICIDAD

Ha reivindicado también la figura del ensayista y escritor Ángel Ganivet como una de las fuentes e influencias clave en la concepción de los romances lorquianos, como el caso del poema "Torreones de la Alhambra", que ha leído íntegramente.

Dominio del lenguaje

El jurado ha valorado la erudición del premiado, su dominio técnico del lenguaje poético y su aportación singular a la tradición lírica hispánica desde una perspectiva moderna y cosmopolita.

Su primer libro importante, 'Canon', marcó el inicio de una trayectoria poética caracterizada por la experimentación formal, el rigor intelectual y una sensibilidad abierta a múltiples tradiciones.

En su larga carrera ha compaginado la escritura poética con una intensa labor como filólogo clásico, crítico literario y traductor, desarrollando una obra ensayística y académica de gran prestigio.

Políglota y humanista, ha investigado las lenguas prerromanas de la península ibérica, el latín arcaico o la literatura latina clásica, pero también ha prestado especial atención a la Generación del 27.

Siles se suma desde este jueves a la lista de poetas que ostentan ya este galardón y que por orden cronológico son: Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, Tomás Segovia, José Manuel Caballero Bonald, María Victoria Atienza, Fina García Marruz, Pablo García Baena y Eduardo Lizalde.

El listado de premiados continúa con Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Yolanda Patín, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita y Circe Maya.

Constituido en 2004 y dotado con 20.000 euros, el galardón distingue el conjunto de la obra poética de un autor que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio de las letras en español al destacar el jurado su especial personalidad poética. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

Un accesorio permite recurrir a una toma convencional cuando la autonomía baja más de lo previsto

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

Cris Etxeberria, experta en limpieza: “Si estás utilizando percarbonato con agua hirviendo, deja de hacerlo”

El agua a temperaturas reduce su poder quitamanchas y puede terminar dañando los tejidos de la ropa

Cris Etxeberria, experta en limpieza: “Si estás utilizando percarbonato con agua hirviendo, deja de hacerlo”

Lotería Nacional de España: comprobar los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional de España: comprobar los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 7 de septiembre

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 7 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

La Guardia Civil advierte de los imprescindibles para la ruta de montaña: “Planificar el itinerario para acabar con luz diurna no es una sugerencia”

Duro comunicado de Marruecos contra los “partidos históricos” en España que están “instrumentalizando” la crisis en Ceuta para atacar al reino de Mohamed VI

Los funcionarios llevan la crisis de Ceuta ante la Justicia y Europa por una posible “dejación de funciones” del Estado

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

ECONOMÍA

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

Países Bajos tiene las mejores pensiones del mundo: la edad de jubilación depende de la esperanza de vida, da igual la cotización y se necesitan 50 años para cobrar el 100%

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions