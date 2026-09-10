Ismail Kartal dimite como entrenador del Fenerbahce tras el empate ante el Roma

Guardar

Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El turco Ismail Kartal dimitió este jueves del cargo de entrenador del Fenerbahce después del empate en Liga de Campeones contra el Roma, apenas tres meses después de regresar al club, una decisión inesperada que generó sorpresa.

Kartal tomó la palabra al término del encuentro y, antes de anunciar su salida, felicitó a sus jugadores por el resultado. "Estoy orgulloso de mis jugadores y los felicito. Ahora, sin aceptar preguntas, quiero hablar un poco sobre mí", comenzó.

PUBLICIDAD

"Llevo aquí tres meses. Desde el comienzo de la temporada hasta hoy, nuestros entrenamientos y concentraciones con los jugadores, así como nuestro presidente y nuestros directivos, trataron de ayudarnos en todo. Fueron días muy bonitos", explicó.

Y anunció su decisión: "A partir de esta noche, felicito a mis jugadores y renuncio a mi cargo".

"No aceptaré preguntas. Esta noche he dejado mi cargo. He tomado esta decisión para allanar el camino a mi club; la tomamos junto con nuestro equipo", señaló tajante.

PUBLICIDAD

Kartal añadió que había decidido marcharse para ayudar al Fenerbahce y a sus futbolistas durante los próximos entrenamientos. "He presentado mi dimisión mientras aún estaba a tiempo", afirmó.

El técnico cerró su intervención con una despedida rotunda: "Les deseo a todos una buena noche, con la condición de no regresar jamás".

Kartal había sido anunciado el pasado 18 de junio como nuevo entrenador del Fenerbahce, con un contrato por una temporada.

Su regreso suponía su cuarta etapa al frente del conjunto de Estambul, después de haber dirigido al equipo en las temporadas 2014-2015, 2021-2022 y 2023-2024.

PUBLICIDAD

Su dimisión llega después de un inicio en la Superliga turca en la que consiguió dos victorias y dos empates, y en la misma noche en la que el Fenerbahce regresaba a la máxima competición continental tras dieciocho años.

El equipo había alcanzado la fase de liga de la Liga de Campeones tras superar las eliminatorias previas y empató este jueves ante el Roma tras disputar una buena segunda parte. EFE

PUBLICIDAD