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Ceuta sufre un incendio forestal en una zona de monte bajo

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Ceuta, 10 sep (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sufrido este jueves un pequeño incendio forestal en una zona de monte bajo y que podría estar relacionado con las hogueras que hacen los migrantes que habitan en esa zona.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, el fuego ha afectado a una zona de monte bajo y no se han producido daños personales, a falta de evaluar la extensión de lo que se ha quemado.

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El aviso ha llegado a través del servicio de emergencias del 112 y hasta el lugar se han desplazado los bomberos, además de efectivos de la Guardia Civil y militares del cuerpo de La Legión.

Durante la actuación de los bomberos, los militares han tenido que cortar la carretera para impedir que nadie pudiera acercarse a la zona del incendio.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer su origen.

El incendio es el segundo que se produce esta semana, ya que este martes ardieron unos 10.000 metros cuadrados en la zona del Monte de la Tortuga. EFE

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