Bolaños defiende el derecho "sagrado" del voto tras la decisión del Supremo sobre el censo

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Madrid, 10 sep (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido el derecho "sagrado" del voto tras la publicación íntegra de los autos del Tribunal Supremo que dejan en suspenso las altas en el censo electoral por la 'ley de nietos', al estimar parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox.

En un video publicado este jueves en X, Bolaños ha acusado al PP de hacer suyas "las tesis de Vox y de la ultraderecha" con sus críticas a la ley de memoria democrática de 2022, conocida como 'ley de nietos', que permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

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"Ya sabemos lo que desean, recortar derechos, en este caso el más sagrado en democracia, recortar el derecho de algunos españoles a poder votar, a poder elegir", ha dicho.

Y ha afirmado que el Gobierno va a "defender la democracia" y "la igualdad de todos los españoles", para que "no haya españoles de primera y de segunda y todos tengan los mismos derechos".

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De esta forma ha reaccionado a la publicación íntegra este jueves de los autos del Tribunal Supremo que dejan en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la 'ley de nietos' hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado en su cuenta de X contra quienes "lanzan bulos e infundios" sobre la llamada 'ley de nietos'.

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"Nadie puede negar un derecho tan fundamental en democracia como es el voto", ha señalado.

Y, como ya hizo el martes el propio Bolaños tras conocerse parte de los autos, Torres ha urgido al Tribunal Supremo a resolver la situación "lo antes posible", porque, ha añadido, "sería inconcebible que en 2027, año de elecciones, existan unos españoles con menos derechos que otros".

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En los argumentos de los autos, conocidos este jueves, el Supremo considera que el "incremento extraordinario" del CERA por la 'ley de nietos' y una instrucción posterior, y su posible irregularidad, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral". EFE