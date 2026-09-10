Espana agencias

Bolaños defiende el derecho "sagrado" del voto tras la decisión del Supremo sobre el censo

Guardar

Madrid, 10 sep (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido el derecho "sagrado" del voto tras la publicación íntegra de los autos del Tribunal Supremo que dejan en suspenso las altas en el censo electoral por la 'ley de nietos', al estimar parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox.

En un video publicado este jueves en X, Bolaños ha acusado al PP de hacer suyas "las tesis de Vox y de la ultraderecha" con sus críticas a la ley de memoria democrática de 2022, conocida como 'ley de nietos', que permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

PUBLICIDAD

"Ya sabemos lo que desean, recortar derechos, en este caso el más sagrado en democracia, recortar el derecho de algunos españoles a poder votar, a poder elegir", ha dicho.

Y ha afirmado que el Gobierno va a "defender la democracia" y "la igualdad de todos los españoles", para que "no haya españoles de primera y de segunda y todos tengan los mismos derechos".

PUBLICIDAD

De esta forma ha reaccionado a la publicación íntegra este jueves de los autos del Tribunal Supremo que dejan en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la 'ley de nietos' hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado en su cuenta de X contra quienes "lanzan bulos e infundios" sobre la llamada 'ley de nietos'.

"Nadie puede negar un derecho tan fundamental en democracia como es el voto", ha señalado.

Y, como ya hizo el martes el propio Bolaños tras conocerse parte de los autos, Torres ha urgido al Tribunal Supremo a resolver la situación "lo antes posible", porque, ha añadido, "sería inconcebible que en 2027, año de elecciones, existan unos españoles con menos derechos que otros".

En los argumentos de los autos, conocidos este jueves, el Supremo considera que el "incremento extraordinario" del CERA por la 'ley de nietos' y una instrucción posterior, y su posible irregularidad, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

Un accesorio permite recurrir a una toma convencional cuando la autonomía baja más de lo previsto

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

Cris Etxeberria, experta en limpieza: “Si estás utilizando percarbonato con agua hirviendo, deja de hacerlo”

El agua a temperaturas reduce su poder quitamanchas y puede terminar dañando los tejidos de la ropa

Cris Etxeberria, experta en limpieza: “Si estás utilizando percarbonato con agua hirviendo, deja de hacerlo”

Lotería Nacional de España: comprobar los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional de España: comprobar los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 7 de septiembre

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 7 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

Si tienes un vehículo eléctrico, nunca salgas de casa sin este objeto: puede salvarte en más de una ocasión y evitar que te quedes tirado

La Guardia Civil advierte de los imprescindibles para la ruta de montaña: “Planificar el itinerario para acabar con luz diurna no es una sugerencia”

Duro comunicado de Marruecos contra los “partidos históricos” en España que están “instrumentalizando” la crisis en Ceuta para atacar al reino de Mohamed VI

Los funcionarios llevan la crisis de Ceuta ante la Justicia y Europa por una posible “dejación de funciones” del Estado

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

ECONOMÍA

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

Países Bajos tiene las mejores pensiones del mundo: la edad de jubilación depende de la esperanza de vida, da igual la cotización y se necesitan 50 años para cobrar el 100%

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions