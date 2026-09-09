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Localizan a 19 inmigrantes llegados por sus medios a Lanzarote y buscan a más

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 sep (EFE).- Un grupo de inmigrantes de origen magrebí, varios de ellos menores de edad, ha arribado a primeras horas de este miércoles por la mañana a la orilla de Playa Bastián, en el municipio de Teguise de la isla de Lanzarote, donde se han localizado a 19 miembros de la expedición y se busca al resto, según fuentes del Consorcio de Seguridad y Emergencias insular.

La alerta de la llegada de la embarcación de los inmigrantes fue dada sobre las siete y cuarto de la mañana por un vecino de la zona que la avistó desde tierra, ha confirmado a EFE el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad regional 112, señalando que hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y de las fuerzas de seguridad.

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Quienes han iniciado una búsqueda por los alrededores para tratar de localizar a tres o cuatro personas más que viajaban en la embarcación y que se dispersaron tras tomar tierra, han explicado las fuentes del Consorcio de Lanzarote.

Fuentes que han detallado que entre los 19 inmigrantes ya localizados, en su mayoría varones y adultos, hay algunos menores de edad, incluida una niña. EFE

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