España se cita con Italia o Australia por un puesto en las semifinales

Guardar

Berlín, 9 sep (EFE).- España jugará los cuartos de final del Mundial de Berlín este jueves 10 de septiembre (20.45 CET, -2 GMT) contra la selección ganadora entre Italia o Australia, duelo que se disputará este miércoles en el Berlín Arena.

La selección española, que ya está entre las ocho mejores del mundo, afrontará los cuartos con energías renovadas tras dos días de descanso. El equipo de Miguel Méndez terminó primero del grupo A, con dos victorias (ante Alemania y Japón) y una derrota (contra Mali), y accedió directamente a la siguiente ronda, evitando así disputar el siempre peligroso 'play-in'.

PUBLICIDAD

En el último choque ante las niponas, la joven base Iyana Martín volvió a brillar y fue la jugadora más decisiva del combinado nacional. De hecho, se convirtió en la primera jugadora menor de 21 años que sumaba más de 20 puntos en dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo.

Su desparpajo y liderazgo, unido a su gran conexión con su amiga Awa Fam (doble-doble ante Japón y MVP en el debut), ilusiona a una selección que aspira a colgarse una medalla en este Mundial de Berlín.

PUBLICIDAD

Precisamente, el crecimiento de las jóvenes en un escenario de máxima exigencia, unido al liderazgo de las más veteranas como María Conde o Maite Cazorla, resultaron decisivos para que España volviese a dejar pinceladas de lo que es capaz, tras la inesperada derrota ante Mali.

Superado el susto, la selección afrontará ahora un exigente duelo ante Italia o Australia, dos equipos con mucho talento y un estilo de juego muy competitivo, que exigirán la mejor versión del conjunto de Miguel Méndez.

PUBLICIDAD

Tras perder ante Bélgica en la última jornada de la fase de grupos, la selección australiana se clasificó en segundo lugar del grupo C. Mientras que la Italia de Cecilia Zandalasini, que estuvo a punto de conseguir una de las mayores sorpresas de la historia del baloncesto femenino si hubiese derrotado a Estados Unidos (52-55), quedó tercera en el grupo D.

Ambas selecciones se enfrentan este miércoles en la ronda de octavos de final y la selección ganadora se verá las caras con España en cuartos de final. EFE

PUBLICIDAD