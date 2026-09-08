Zverev acaba con un Darderi que reacciona tarde

Guardar

Nueva York, 7 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev derrotó este lunes al italoargentino Luciano Darderi en el desempate del tercer set, después de arrollarle en los dos primeros, y se clasificó así para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Zverev, número 2 del mundo y primer cabeza de serie en Nueva York, se deshizo de Darderi (n.22) por 6-2, 6-2 y 7-6(3) en 2 horas y 31 minutos.

PUBLICIDAD

En cuartos, Zverev se medirá al neerlandés Botic van de Zandschulp (n.70), en una mitad del cuadro que ha quedado muy despejada para el alemán. El otro semifinalista saldrá del cruce entre el ruso Karen Khachanov (n.50) y el belga Alexander Blockx (n.34).

En la otra mitad del cuadro, los cuartos de final enfrentarán al español Carlos Alcaraz (n.3) con el estadounidense Ben Shelton (n.9) y a los estadounidenses Frances Tiafoe (n.12) y Alex Michelsen (n.46).

PUBLICIDAD

Zverev entró al partido contra Darderi de manera arrolladora, con un guion idéntico para los dos primeros sets: se adelantó 4-0, con dos roturas de servicio, antes de cerrar ambas mangas por un contundente 6-2.

Pero cuando el duelo ya parecía un trámite, Darderi reaccionó. El de Villa Gesell defendió con furia su saque, no volvió a conceder ningún 'break' y forzó al alemán a disputar un 'tie-break' que podía cambiar el rumbo de la eliminatoria.

PUBLICIDAD

El gran problema de Darderi esta noche fue el resto, con solo un 22 % de puntos ganados, lo que le dejó con una sola oportunidad de 'break' -perdida- en todo el partido. Zverev ganó el 42 % se sus puntos al resto.

"Darderi empezó a jugar de manera incríble en el tercer set. Hacía mucho tiempo que no veía a nadie golpear la pelota con tanta fuerza y con tanta regularidad durante todo un set. Así que hay que darle crédito. Me lo puso muy difícil", explicó Zverev a pie de pista.

PUBLICIDAD

Tras dos primeros partidos muy exigentes, ambos a cinco sets y de casi diez horas entre los dos, contra el italiano Lorenzo Sonego (n.89) y el francés Quentin Halys (n.52), Zverev ha enderezado el rumbo a partir de la tercera ronda.

Primero superando con claridad al chileno Alejandro Tabilo (n.28) y ahora a Darderi.

"Estoy contento, sin duda. Creo que, comparado con los dos primeros partidos, el nivel ha ido subiendo y, por supuesto, ese es el objetivo", dijo Zverev.

PUBLICIDAD

"No sé qué hacer ahora que aún no es medianoche, así que igual vuelvo a entrenar o igual me voy a tomar algo a un bar", bromeó el alemán, después de que esos dos primeros partidos contra Sonego y Halys terminasen pasadas las dos de la mañana. EFE

(foto)