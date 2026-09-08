Turno del segundo exdirectivo de Plus Ultra que apuntó a Zapatero y al pago de un 1 %

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Madrid, 8 sep (EFE).- Tras la declaración del expresidente de Plus Ultra sobre el presunto pago del 1 % del préstamo público obtenido por la aerolínea al "grupo Zapatero", este martes llega el turno del ex consejero delegado, Roberto Roselli, quien también apuntó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La investigación al exlíder socialista por presunto tráfico de influencias en torno a la concesión de esa ayuda pública recaba este martes otro testimonio clave después de que el expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ratificase ayer el escrito en el que se ofrecía a colaborar con la justicia.

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Un escrito prácticamente idéntico al que también presentó Roberto Roselli, citado este martes, y que apuntaba a la "pretensión de cobrar" del expresidente del Gobierno y de su presunto "testaferro" y amigo, Julio Martínez Martínez, por mediar presuntamente en torno al préstamo público de 53 millones de euros que finalmente Plus Ultra obtuvo en 2021.

Precisamente a Roselli aludió este lunes el expresidente de la aerolínea en la Audiencia Nacional al precisar que él controlaba más los asuntos financieros y el día a día de la empresa.

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Este empresario, Julio Martínez Sola, declaró ante el juez que él asumía que el citado pago de ese 1 % iba para el "grupo Zapatero" a cambio de labores de "acompañamiento" para lograr este préstamo, aunque dijo desconocer qué gestiones hizo porque él no hacía labore de seguimiento.

Con la citación de este segundo exdirectivo este martes continúa así una investigación que sitúa al expresidente del Gobierno en el "vértice" de una presunta trama de influencias en torno a este préstamo público de la que él se desvincula al completo, y que también le mantiene imputado por presunto contrabando y fraude fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su oficina. EFE

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