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Tolón abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

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Ceuta, 8 sep (EFE).- La ministra de Educación, Milagros Tolón, preside este martes la apertura del curso escolar en Ceuta, una ciudad que vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos, tras la llegada a finales de julio de decenas de miles de personas desde Marruecos.

Un total de 12.870 alumnos tienen previsto regresar a las aulas: 1.998 alumnos de infantil, 5.337 de primaria, 4.501 de secundaria y 1.034 de bachillerato afrontan el regreso a los trece centros públicos (CEIP) de la ciudad, los seis colegios públicos-concertados y los seis institutos.

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Todos ellos reanudan la actividad lectiva en medio de la crisis que afecta a la ciudad autónoma por la presencia de unos 9.000 migrantes -según los datos ofrecidos a EFE por el Gobierno ceutí- que quedan repartidos por la ciudad.

La seguridad en los centros escolares está garantizada ya que "habrá seguridad privada en todos los colegios, incluso los concertados", una medida que, según ha explicado la ministra, se implanta a petición de la comunidad educativa: "Les hemos escuchado y hemos dado soluciones, que se irán ampliando si son necesarias".

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Tolón ha aseverado que "los colegios de Ceuta son centros seguros" y que esta medida permitirá llegar a la "normalidad".

Educación ha tenido reuniones con las asociaciones de madres y padres, con los sindicatos, con el Foro de la Educación por Ceuta, con los equipos directivos y con los docentes para preparar la vuelta a los colegios con seguridad.

Desde CSIF, su responsable en la ciudad autónoma, Lola Cuadra, ha asegurado que la prioridad "absoluta" es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole "segura". "El curso escolar ha comenzado con el sistema educativo al límite. Los centros carecen de personal suficiente, en precario y sin especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado", ha denunciado.

Respecto a los menores no acompañados, la responsable sindical ha advertido de que los 1.500 menores que atiende el sistema de protección superan la capacidad del sistema educativo y de que, si finalmente se lleva a cabo su escolarización en Ceuta, ésta "no puede convertirse en una nueva sobrecarga para los docentes ni para los centros", que ya cuentan "con unas ratios bastante justas y elevadas". EFE

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