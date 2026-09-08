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Sumar ve un "error grave" cuestionar a la jueza Tardón y pide "presunción de legalidad" en su investigación sobre Ceuta

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Sumar ha calificado este lunes de "error grave" que se cuestione a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que lleva la investigación sobre la entrada irregular de miles de inmigrantes en Ceuta finales de julio, al considerar que "por el momento no hay indicios de sospecha" en su actuación, por lo que aboga por una "presunción de legalidad" mientras avanza el procedimiento judicial.

De esta forma, el partido que forma gobierno con el PSOE se ha desligado de las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que este lunes en una entrevista radiofónica cuestionó la "parcialidad" de la magistrada y consideró "bastante extraño" que ésta pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre lo ocurrido por ser "cuestiones relativas a la seguridad nacional".

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Así, en una rueda de prensa en el Congreso, preguntada por los periodistas, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha señalado que las izquierdas a la izquierda del PSOE están "acostumbradas" a que haya jueces de derechas "en todas las salas", pero ha recalcado que la Audiencia Nacional "está haciendo su trabajo" y que "de momento no ha salido ninguna instrucción sospechosa".

A su juicio, se está solicitando a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Nacional y a las Fuerzas Armadas información que deberían haber reclamado los propios ministerios de Interior y Defensa, por lo que ha indicado que con estas críticas a la jueza "se hace un flaco favor" a los verdaderos casos de 'lawfare'. "En la Audiencia Nacional, por el momento, no tenemos indicios de sospecha más allá de requerimientos y error grave cuestionarlo", ha apostillado.

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Por su parte, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha señalado que, dado que el procedimiento judicial lleva muy poco tiempo en marcha, su formación va a hacer "una presunción de legalidad y un estricto sentido personal de la actuación de la jueza" para observar cómo evoluciona el caso.

Barbero ha recordado que Sumar ha criticado abiertamente en otros procedimientos actuaciones de magistrados concretos cuando ha considerado que se alejaban de cómo debía desarrollarse el procedimiento judicial, pero ha abogado en este caso por esperar. "La realidad y las explicaciones sobre lo ocurrido nos parecen importantes también", ha añadido.

La portavoz parlamentaria también ha defendido que "se investigue todo", aunque ha reconocido que "no deja de sorprenderle que "acabe en la portada de un periódico un documento que una jueza determina que no puede ver el Ministerio del Interior", en referencia al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (CENIF), que apuntaba a la colaboración de agentes de Marruecos en la entrada de estas miles de miles de personas a Ceuta.

IBÁÑEZ PIDE REFORMAS PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA JUSTICIA

También desde Sumar, el diputado Alberto Ibáñez ha señalado que no ve "ni mal ni bien" que un ministro dé su opinión, pero sí considera "bastante grave" que en España "desde hace mucho tiempo demasiada gente no cree en la Justicia".

Por ello, ha emplazado a Puente a hablar con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para abordar las "reformas estructurales" que, a su juicio, necesita la Justicia para recuperar esa confianza.

Ibáñez también ha defendido que España ha recibido un "ataque híbrido" en Ceuta que requiere una respuesta diplomática y ha reclamado al presidente del Gobierno "audacia, templanza y contundencia", cuestionando al mismo tiempo que Pedro Sánchez dé las gracias al rey de Marruecos si el Ejecutivo sostiene que detrás de lo sucedido está una respuesta a la política exterior española.

BELARRA: EL PSOE CRITICA A LOS JUECES "CUANDO LES GOLPEAN A ELLOS"

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "lo preocupante" de las declaraciones del ministro de Transportes sobre la jueza Tardón es que el PSOE "solo critica a los jueces cuando les golpean a ellos, sea con buenas razones o con malas".

"Durante estos años ha habido 'lawfare' y guerra sucia judicial mientras, cuando afectaba a otros, Puente miraba hacia otro lado. Ahora que se lo hacen a ellos, ahora sí", ha reprochado Belarra, que ha cuestionado la credibilidad de un Partido Socialista que, según ha afirmado, "cuando había que ponerse del lado de la democracia, miró hacia otro lado".

COMPROMÍS NO CONTEMPLA UN PODER JUDICIAL SIN INTENCIONALIDAD POLÍTICA

Finalmente, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto Àgueda Micó ha defendido que tanto Puente como el resto de ministros y diputados pueden expresar su opinión, pero ha afirmado que, tras lo ocurrido con el caso judicial de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, su formación "no contempla al Poder Judicial ni a la Audiencia Nacional sin intencionalidad política".

Con todo, Micó ha recalcado que Tardón tiene derecho a investigar: "Si la jueza quiere investigar el caso, que lo investigue. Y si quiere investigar también la actuación del Gobierno y la actuación de Marruecos, está en su derecho de poder hacerlo".

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EuropaPress

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