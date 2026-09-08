Puerto Rico, a por la hazaña ante China

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Berlín, 08 sep (EFE).-La selección femenina de baloncesto de Puerto Rico está a un paso de igualar la gesta de la Copa del Mundo de Sídney 2022, cuando se coló entre los ocho mejores equipos del mundo.

Para ello, el equipo dirigido por Jerry Batista tendrá que superar a China, un equipo que destaca por su juego interior y por su capacidad reboteadora.

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Lideradas por la pívot de las New York Liberty Han Xu, y por los dos metros y veintitrés centímetros de Ziyu Zhang, China sólo ha sumado una derrota ante Estados Unidos (94-61).

Para contrarrestar el poderío interior chino, Imane McGee Stafford será una baza fundamental para las boricuas. La pívot de Las Monarcas de Juana Díaz es la máxima reboteadora del torneo con una media de 13 capturas por choque.

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Además, la jugadora se sitúa como la cuarta máxima anotadora del torneo (17.3 p.p.), empatada con la propia Han Xu y con la base española Iyana Martín.

En el resto de encuentros de la fase de grupos, la selección asiática sufrió para batir a la República Checa en la prórroga (94-90) y venció con solidez a Italia (51-71) para asegurarse la segunda plaza del bombo B.

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Por su parte, el conjunto boricua suma un único triunfo ante Turquía (75-71) y logró hacerse con la tercera plaza del grupo C.

Pese a caer ante Australia (70-54) y Bélgica (64-76), el equipo centroamericano dejó pinceladas de buen hacer ante dos rivales de mucha entidad.

En la diferencia de altura con China, el cuadro puertorriqueño demostró su capacidad de frenar el potente juego interior belga y dejó a la estrella Emma Messeman en 6 puntos y 5 rebotes.

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Puerto Rico está a un encuentro de igualar su hazaña de Sydney 2022 y de mantenerse entre los ocho mejores equipos del planeta. De lograr un triunfo este jueves (17:45 CET), la selección se daría cita con Francia, primera del grupo B, en los cuartos de final. EFE

ip/fc