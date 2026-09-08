Prades espera "un partido nada sencillo" ante La Rioja

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Vigo, 8 sep (EFE).- José Ignacio Prades, entrenador del Atlético Guardés, espera un duelo de máxima dificultad ante el Grafometal La Rioja, en el partido con el que ambos equipos abrirán la Liga Guerreras Iberdrola.

“Jugamos en casa y tenemos que ser capaces de competir a un nivel alto a pesar de estar al inicio de la competición”, comentó el exseleccionador español, quien hizo un llamamiento a sus aficionados: “Ojalá nos hagan rendir un poquito por encima de nuestras posibilidades”.

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Prades, que se estrenará al frente del vigente campeón de Copa Europea en esta segunda etapa en el equipo gallego, asume que todavía están en fase de construcción, aunque las sensaciones de la pretemporada le hacen ser optimista.

“Todos los equipos estamos esperando que comience la competición y la Liga después de tanto trabajo. Tenemos muchas jugadoras nuevas y muchos conceptos que asimilar, pero creo que ha sido un acierto el hecho de alargar esa pretemporada para aumentar la sinergia grupal que necesitamos”, comentó.

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Al entrenador del Guardés, que tiene la única baja de la lateral María Cobo, le gusta arrancar la Liga como local porque les da “seguridad” para afrontar un encuentro que, a su juicio, “no va a ser nada sencillo”. EFE

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