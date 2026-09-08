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Ocho comunidades en aviso por calor, hasta 40 grados, y la cornisa cantábrica por lluvias

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Madrid, 8 sep (EFE).- Ocho comunidades autónomas del este y centro peninsular han activado este martes el aviso por altas temperaturas, con la Comunidad Valenciana en nivel naranja (peligro importante) por máximas de hasta 40 grados, mientras que en Asturias, Cantabria y Galicia el aviso es amarillo por lluvias.

A orillas del Mediterráneo, la Comunidad Valenciana mantiene el aviso en naranja por sofocante calor en la provincia de Valencia, donde se prevén hasta 40 grados en las zonas interiores del litoral sur; En Alicante la alerta es amarilla (peligro bajo) por valores de hasta 36 grados, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

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En el centro peninsular, la Comunidad de Madrid continúa en amarillo por calor de hasta 36 grados en áreas del sur, oeste, las vegas, zona metropolitana, henares y 34 grados en la sierra, mientras que en Castilla-La Mancha, solo las provincias de Albacete y Cuenca mantienen el aviso amarillo por valores entre los 35 y los 36 grados.

En todas las provincias de Cataluña, de Aragón, en la Región de Murcia y en la isla de Mallorca (Islas Baleares) el nivel también es amarillo por valores que oscilarán entre los 34 y los 39 grados.

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Al sur peninsular, Andalucía sigue con aviso amarillo por calor en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde los termómetros alcanzarán hasta 39 grados.

Por otra parte, la lluvia afectará a las comunidades de Asturias, Cantabria y a la provincia de Lugo (Galicia) en las que se espera una acumulación de hasta 40 litros en 12 horas.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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