Gerard Encuentra: "Nuestro objetivo principal es seguir creciendo y mejorando"

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Lleida, 8 sep (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado que el objetivo principal de su equipo en la Lliga Catalana es "seguir creciendo y mejorando, haciendo las cosas lo mejor posible".

El equipo ilerdense disputará este miércoles y jueves, ambos a las 18:30 horas, los encuentros de fase de grupos ante el Asisa Joventut y el Fiatc Girona, respectivamente. El primer clasificado pasará a la final, que tendrá lugar el domingo en Tarragona.

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"El torneo tiene un prestigio enorme y nos haría mucha ilusión ganarlo", ha comentado, aunque la prioridad es "mejorar" y llegar a la primera jornada de Liga Endesa "en el mejor estado táctico y de forma posible".

En ese sentido, Encuentra ha declarado que no ha analizado a sus rivales y está "muy enfocado" en el nivel de "energía, tanto en ataque como en defensa", que deben ofrecer sus jugadores y en conocer la "capacidad de reacción" del equipo ante las situaciones inesperadas que planteen el Joventut y el Girona.

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El técnico ha destacado que "el equipo está trabajando muy bien, intentando mejorar cada día y en una buena línea", especialmente con las nuevas incorporaciones.

"Nos están dando un aire fresco muy bueno porque están teniendo una mentalidad muy positiva. Eso hace que haya más competencia en cada posición. El día a día está siendo muy positivo, pero esto tiene que continuar", ha dicho.

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Además, ha subrayado el buen rendimiento en esta pretemporada del ala-pívot John Shurna, cuya continuidad en el Lleida ha estado en duda este verano. "Viene con un año más de aprendizaje. Le están llegando situaciones de tiro, y creo que su mentalidad está siendo muy buena y esto nos está elevando la competitividad en esa posición", ha expresado.

A pesar de las buenas sensaciones que está transmitiendo el conjunto ilerdense, el entrenador ha recordado que se debe mantener "el equilibrio" sin renunciar a los tres pilares de la filosofía del club: "Lucha, entrega y esfuerzo".

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Encuentra no tendrá a su disposición al base Dani García y al pívot Kur Kuath. Sin embargo, este martes el alero Oriol Paulí y el escolta James Batemon se han ejercitado con el grupo, de modo que no están descartados para la doble cita en Tarragona. EFE

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