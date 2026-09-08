Extinguido el incendio declarado en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada)

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Granada, 8 sep (EFE).- Los bomberos han dado por extinguido el incendio declarado la tarde de este lunes en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada) que obligó a intervenir a los Tedax de la Guardia Civil para valorar si había generado sustancias tóxicas en el aire.

Según ha informado este martes el centro coordinador de emergencias 112, los bomberos mantienen un retén en la zona para labores de liquidación mientras facilitan instrucciones sobre tareas de control al personal de la empresa afectada.

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Un trabajador de la planta de 27 años resultó afectado por inhalación de humo y fue evacuado al Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

Fue poco antes de las 16:00 horas de ayer lunes cuando el 112 recibió la primera del más de medio centenar de llamadas de testigos que alertaban de una gran columna de humo procedente de la planta de reciclaje Inertes ubicada en este municipio granadino.

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Efectivos especialistas TEDAX-NRBQ de la comandancia de Granada de la Guardia Civil se desplazaron a la zona para realizar las mediciones y análisis correspondientes y valorar la posible presencia de sustancias que pudieran resultar perjudiciales para la salud.

Una primera valoración técnica de la posible presencia de sustancias peligrosas en el humo resultó negativa, según la Guardia Civil, que recomendó a los vecinos desconectar temporalmente sistemas de ventilación o climatización que introduzcan aire del exterior, prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con problemas respiratorios y que, en caso de dificultad respiratoria, mareos, irritación intensa u otros síntomas, se contacte con los servicios sanitarios a través del 112.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Alhendín, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, pidió a los vecinos extremar la precaución ante la presencia de humo en zonas cercanas al fuego y recomendó permanecer en interiores y reducir desplazamientos.

En la zona se desplegó un amplio dispositivo de emergencias en el que participaron los bomberos de Granada y del consorcio provincial, efectivos sanitarios y del Infoca, además de la Guardia Civil y la Policía Local de Alhendín, entre otros. EFE

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