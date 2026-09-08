El PSOE confirma que votará a favor de la ley de nacionalidad para los saharauis

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Madrid, 8 sep (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha confirmado que el jueves votarán a favor de la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española, y ha asegurado que no les condiciona lo que pueda pensar Marruecos.

"Este es un derecho que se les reconoce hace 50 años, pero que nunca han podido ejercer. Así que no deja de ser una reparación histórica de ese derecho", ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Congreso el portavoz socialista, que ha informado de que votarán a favor del dictamen el próximo jueves en el pleno.

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Además, ha comentado que no entiende las dudas que había sobre la posibilidad de que el PSOE no apoyara esta norma, al coincidir con la crisis que vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio y en medio de las incógnitas sobre el papel de Marruecos.

"Hacemos la política autónomamente sin que nos condicione lo que piense Marruecos", ha asegurado.

La ley de nacionalidad saharaui saldrá adelante previsiblemente en la votación del jueves en el pleno del Congreso al contar el voto a favor del PSOE y con el apoyo de sus socios de investidura, pero la norma tendrá que pasar luego al Senado para su aprobación definitiva.

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En Sumar daban por hecho el voto a favor del PSOE a esta ley pese a las "piedras en el camino" que aseguran que los socialistas han puesto durante la tramitación parlamentaria, según ha denunciado este martes en una rueda de prensa anterior la portavoz de Más Madrid en el grupo Sumar, Tesh Sidi, de origen saharaui.

Tanto ella como la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, han pedido desde la sala de prensa del Congreso responsabilidad al PP para que pasen de la abstención al sí. EFE

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