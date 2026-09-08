El portero Simon Eiksson sufre una tendinopatía en el hombro derecho que le impide jugar

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Santander, 8 sep (EFE).- El portero del Racing de Santander Simon Eriksson sufre una tendinopatía en el hombro derecho que le provoca dolor e impotencia funcional, por lo que el club ha decidido que interrumpa temporalmente los entrenamientos y la competición.

Según ha informado el Racing en un comunicado, el guardameta sueco arrastraba molestias durante las últimas semanas y ha sido sometido a pruebas de imagen que han confirmado la lesión.

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Eriksson se perdió varias sesiones de entrenamiento durante la semana previa al encuentro frente al Rayo Vallecano, aunque se ejercitó el viernes y entró en la convocatoria para el partido disputado en el estadio Ontime Butarque.

El periodo de baja del portero sueco dependerá de la evolución de su hombro derecho y permanecerá apartado de los entrenamientos y los partidos hasta que remita la tendinopatía. EFE

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aas/fc