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El Gobierno arremete contra Feijóo por poner "palos en las ruedas" en la crisis de Ceuta

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Madrid, 8 sep (EFE).- La ministra portavoz, Elma Saiz, ha arremetido este martes contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus declaraciones ante la crisis migratoria de Ceuta, le ha acusado de poner "palos en las ruedas" en vez de actuar con sentido de Estado y además le ha exigido "responsabilidad y prudencia".

"Son pirómanos del odio", ha añadido por su parte la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Saiz ha pedido a Feijóo que actúe como dirigente de oposición "que tiene que estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda a la oposición".

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Desde la parte de Sumar que conforma el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz ha reprobado duramente al PP su actuación ante un episodio que ha descrito como parte de una "crisis migratoria" que es "real", y le ha criticado por no comportarse con "sentido de Estado" como a su juicio sí ha hecho el lehendakari, Imanol Pradales.

Además de tachar a los populares de "pirómanos del odio", la titular de Trabajo ha lamentado que el PP esté rompiendo "todas las líneas éticas" cuando llama "invasores" a los niños que han entrado en Ceuta y le ha acusado de "no respetar" la legislación internacional y de vulnerar "absolutamente todo".

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Todo ello ante una pregunta sobre la crisis de Ceuta y sobre si mantenía su opinión de que Marruecos es una "dictadura", a lo que ha contestado que no cambia su opinión ni su espacio político tampoco y, por ello, ha agregado, "todo lo que hemos dicho lo mantenemos". EFE

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