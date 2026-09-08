El argentino Leguizamón da el triunfo a Emelec y lo deja con opción de Sudamericana

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Guayaquil (Ecuador), 7 sep (EFE).- El argentino Aníbal Leguizamón anotó este lunes el gol con el que Emelec derrotó por 1-0 a Manta, resultado que le aseguró un puesto en el cuadrangular final en el que se disputa un cupo a la Copa Sudamericana de 2027 y dejó a otros equipos en riesgo de perder la categoría.

El triunfo fue el segundo de Emelec en los tres partidos disputados desde que el argentino Ezequiel Medrán asumió como entrenador, pues el otro encuentro terminó en empate, con lo que el conjunto guayaquileño llegó a 39 puntos y se ubicó en el noveno puesto, a falta de una fecha para concluir la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador.

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Mushuc Runa, que empató 1-1 con Leones del Norte, quedó décimo, con 38 puntos; mientras Guayaquil City, que perdió por 4-3 ante Orense, ocupa el undécimo lugar, con 36 unidades

Mushuc Runa y Guayaquil City se enfrentarán en la última fecha, en un partido en el que estará en juego el décimo puesto, el último para el cuadrangular que otorgará un cupo a la Copa Sudamericana de 2027.

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Orense, que llegó a 33 puntos, quedó condenado a disputar el hexagonal por el descenso. En su victoria sobre Guayaquil City anotaron el argentino Valentín Burgoa, en dos ocasiones, su compatriota Agustín Herrera y el ecuatoriano Christian Ortiz.

Guayaquil City descontó por intermedio del ecuatoriano Edinson Mero y del argentino Diego Dorregaray, quien marcó en dos ocasiones.

En el otro encuentro de la jornada, Cristhian Solano adelantó a Leones del Norte y Renato Ibarra consiguió el empate para Mushuc Runa. EFE