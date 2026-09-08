El abogado de Begoña Gómez dice al juez Peinado que podrá ir a la audiencia de esta tarde

Guardar

Madrid, 8 sep (EFE).- El letrado de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que podrá asistir a la audiencia preliminar de cara al futuro juicio convocada para esta tarde, ya que la otra citación que se lo impedía se ha suspendido, aunque le pide que la retrase 45 minutos para poder llegar.

La audiencia preliminar en la que las partes se pronunciarán a favor o en contra de enviar a juicio a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, y tras la que se dictará auto de apertura de juicio oral, está convocada para las seis de esta tarde y el magistrado tiene intención de celebrarla a esa hora, informan a EFE fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

El juez dictó el auto para celebrar la audiencia ayer lunes, y tanto los letrados de Begoña Gómez como de su asesora solicitaron aplazarla, el primero porque ya tenía un señalamiento judicial en Barcelona y el segundo porque Álvarez está de vacaciones y no volverá hasta el día 28, y aunque no es preceptivo que acuda presencialmente ella quiere asistir "en ejercicio de sus derechos".

Este martes, el letrado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, ha comunicado al juzgado que su cita judicial en Barcelona se ha suspendido y por tanto podrá volar desde Palma de Mallorca, donde reside, hasta Madrid, adonde llegaría a las 17:50 horas.

PUBLICIDAD

Por eso pide que la audiencia se retrase al menos 45 minutos, según el escrito al que ha tenido acceso EFE.

El magistrado Juan Carlos Peinado contestó ayer al primer escrito del abogado de Begoña Gómez en una providencia en la que abogaba por celebrar la vista este martes pero especificaba que si alguno de los letrados no podía y consideraba "imprescindible" su presencia tendría que buscarse otra fecha puesto que él comienza vacaciones el día 9.

PUBLICIDAD

El magistrado explicaba en esa providencia que tiene concedidas vacaciones entre el 9 y el 18 de septiembre, motivo por el que convocó la audiencia para el día 8, y añadía que "si no se celebra el día y la hora indicados, transcurriría un período de tiempo indefinido", quedando pendiente de que ninguno de los letrados tenga otros compromisos.

Así aludía a "la buena fe procesal" para que el abogado de Gómez designase a un suplente, recordado que en la audiencia no se practicarán diligencias (como él resolvió en un auto previo), concluyendo que si algún abogado ve "imprescindible" acudir en persona se buscaría otra fecha.

PUBLICIDAD

Por su parte, el letrado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, explicaba en su escrito que su defendida está ahora de crucero y luego tiene citas médicas en Miami, de modo que no volverá hasta el 28 de septiembre, y aunque "es consciente de que la asistencia de los investigados a la audiencia preliminar no es preceptiva", ella quiere estar "en ejercicio de sus derechos".

Este letrado ponía de relieve "la indefensión que supone el señalamiento de un trámite tan esencial como la audiencia preliminar, que requiere un previo estudio y preparación, con tan poca antelación", y consideraba vulnerado su derecho de defensa.

PUBLICIDAD

Begoña Gómez se sentará previsiblemente en el banquillo acusada de presunto tráfico de influencias y malversación, y su asesora Cristina Álvarez, de este último delito, según determinó en julio la Audiencia Provincial, que dio la razón al magistrado al proponer juzgarlas por el tribunal del jurado, pero sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también veía el juez.

De cara al futuro juicio, tanto Gómez como Álvarez piden su absolución, al igual que la Fiscalía, que nunca ha visto delito, mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide en total 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para su asesora.

PUBLICIDAD

El magistrado tiene la intención de concluir la fase de instrucción, dictando apertura de juicio con jurado y elevando el caso a la Audiencia Provincial de Madrid, antes de jubilarse el día 27 de septiembre, indican fuentes jurídicas. EFE