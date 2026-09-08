Espana agencias

Del Nido: "Hemos hecho un mercado responsable en lo deportivo y en lo económico"

Guardar

Sevilla, 8 sep (EFE).- El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha declarado este martes que "el balance" del mercado de contrataciones y ventas del club en este verano "es positivo", porque considera que ha sido "responsable en lo deportivo y en lo económico" y le ha permitido "rejuvenecer la plantilla y empezar bien la temporada".

El Sevilla acumula "siete puntos de doce" posibles después de "dos temporadas en las que se ha sufrido mucho", destacó Del Nido Carrasco, que compareció ante los periodistas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para ofrecer el balance de lo hecho por el club en este periodo.

PUBLICIDAD

El presidente sevillista se ha fijado el "objetivo de no sufrir, es la línea marcada desde la entidad", para lo que ha construido la "mejor plantilla posible dentro de las circunstancias económicas".

En este sentido, el máximo dirigente del Sevilla no escondió su "satisfacción por la apuesta hecha por José Ignacio (Navarro)", el director deportivo que estrenó cargo en junio tras el anuncio de que lo dejaba Antonio Cordón, y desveló que han "vendido por valor de más de cincuenta millones de euros" y reforzado al plantel "con un gasto aproximado de diecisiete millones".

PUBLICIDAD

Del Nido destacó la "operación para fichar a Youssouf (Fofana)", centrocampista francés incorporado en las últimas horas del mercado, cuando "se movió cielo y tierra, y sólo faltó hablar con el Papa para convencerlo de venir" y así "satisfacer la petición de un pivote que hizo el entrenador (Luis García Plaza)".

Del técnico madrileño también comentó que se quejó antes de la última jornada de agosto "por una cuestión de imposible solución: que los mercados siguen abiertos con la competición en curso. Dos días antes del partido contra el Atlético se produjo la venta de Oso y eso generó un problema", aunque recordó que "después, dijo que el mercado había sido formidable".

El dato que quiso resaltar el presidente sevillista es que "el gasto de plantilla se ha reducido en 130 millones de euros en dos años, está en la mitad", sobre todo por la salida de futbolistas que apenas jugaban, que lo llevaron a padecer "plantillas poco eficientes" en los que "jugadores que no llevaban la camiseta del Sevilla consumían límite salarial".

Subrayó que la situación del club es más desahogada pues "a principios de julio, la deuda neta del Sevilla era de noventa millones de euros y ahora es de sesenta", por lo que el mandatario prevé "seguir dando pasos en esa regeneración económica de la entidad" y que están "muy cerca de acabar" con esa planificación.

En este sentido, comentó que al club no le hace falta una ampliación de capital para hacer frente a sus obligaciones, aunque puntualizó que esa ampliación sería interesante "porque incrementaría la capacidad de ir al mercado para comprar jugadores".

"Mi compromiso al llegar al cargo fue regenerar al club en un momento en el que la prioridad era la supervivencia. Mi única responsabilidad es para con la compañía. Ha sido el verano más duro de mi vida porque nos hemos dejado la piel. Tengo clara la hoja de ruta y estoy con fuerzas para llevarla a cabo", destacó el Del Nido Carrasco. EFE

lhg/agr/apa

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué significa que un motorista tenga un trapo amarillo colgado en el manillar

Antes de las balizas conectadas, los teléfonos móviles y la asistencia en ruta, los motoristas contaban con señales propias para alertar a otros conductores

Qué significa que un motorista tenga un trapo amarillo colgado en el manillar

Resultados del Super Once del 8 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del 8 septiembre

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Julio Martínez Sola y Roberto Roselli sitúan a Julio Martínez Martínez como interlocutor del entorno del exmandatario y vinculan la comisión de unos 530.000 euros al rescate de 53 millones de la SEPI

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Los médicos irán a la huelga indefinida en octubre: “El Gobierno está sentado en su silla esperando a que nos cansemos y no va a pasar”

El sindicato nacional CESM adelanta la convocatoria de nuevos paros indefinidos contra el Estatuto Marco

Los médicos irán a la huelga indefinida en octubre: “El Gobierno está sentado en su silla esperando a que nos cansemos y no va a pasar”

Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León despuntan mientras que la Comunidad Valenciana y País Vasco se hunden en el informe PISA 2025

Pese al descenso generalizado de la puntuación en las comunidades autónomas, varias se quedan por encima del promedio de la OCDE y de la media de la Unión Europea

Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León despuntan mientras que la Comunidad Valenciana y País Vasco se hunden en el informe PISA 2025
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Los relatos del expresidente y el exCEO de Plus Ultra coinciden: ambos apuntan a una comisión del 1% para el “grupo Zapatero” pero no concretan qué hizo el expresidente

Vivas pide a la UE mayor contundencia con Marruecos y que se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

La jueza del accidente de Angrois se muestra a favor de perdonar la pena de cárcel al maquinista del Alvia que descarriló y causó la muerte de 80 personas

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad sefardí a una mujer gracias a un certificado del Instituto Cervantes

ECONOMÍA

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la nueva fiscalidad de Gibraltar: “Ya no compensará ir a comprar tabaco o gasolina”

DEPORTES

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1