Del Nido: "Hemos hecho un mercado responsable en lo deportivo y en lo económico"

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Sevilla, 8 sep (EFE).- El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha declarado este martes que "el balance" del mercado de contrataciones y ventas del club en este verano "es positivo", porque considera que ha sido "responsable en lo deportivo y en lo económico" y le ha permitido "rejuvenecer la plantilla y empezar bien la temporada".

El Sevilla acumula "siete puntos de doce" posibles después de "dos temporadas en las que se ha sufrido mucho", destacó Del Nido Carrasco, que compareció ante los periodistas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para ofrecer el balance de lo hecho por el club en este periodo.

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El presidente sevillista se ha fijado el "objetivo de no sufrir, es la línea marcada desde la entidad", para lo que ha construido la "mejor plantilla posible dentro de las circunstancias económicas".

En este sentido, el máximo dirigente del Sevilla no escondió su "satisfacción por la apuesta hecha por José Ignacio (Navarro)", el director deportivo que estrenó cargo en junio tras el anuncio de que lo dejaba Antonio Cordón, y desveló que han "vendido por valor de más de cincuenta millones de euros" y reforzado al plantel "con un gasto aproximado de diecisiete millones".

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Del Nido destacó la "operación para fichar a Youssouf (Fofana)", centrocampista francés incorporado en las últimas horas del mercado, cuando "se movió cielo y tierra, y sólo faltó hablar con el Papa para convencerlo de venir" y así "satisfacer la petición de un pivote que hizo el entrenador (Luis García Plaza)".

Del técnico madrileño también comentó que se quejó antes de la última jornada de agosto "por una cuestión de imposible solución: que los mercados siguen abiertos con la competición en curso. Dos días antes del partido contra el Atlético se produjo la venta de Oso y eso generó un problema", aunque recordó que "después, dijo que el mercado había sido formidable".

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El dato que quiso resaltar el presidente sevillista es que "el gasto de plantilla se ha reducido en 130 millones de euros en dos años, está en la mitad", sobre todo por la salida de futbolistas que apenas jugaban, que lo llevaron a padecer "plantillas poco eficientes" en los que "jugadores que no llevaban la camiseta del Sevilla consumían límite salarial".

Subrayó que la situación del club es más desahogada pues "a principios de julio, la deuda neta del Sevilla era de noventa millones de euros y ahora es de sesenta", por lo que el mandatario prevé "seguir dando pasos en esa regeneración económica de la entidad" y que están "muy cerca de acabar" con esa planificación.

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En este sentido, comentó que al club no le hace falta una ampliación de capital para hacer frente a sus obligaciones, aunque puntualizó que esa ampliación sería interesante "porque incrementaría la capacidad de ir al mercado para comprar jugadores".

"Mi compromiso al llegar al cargo fue regenerar al club en un momento en el que la prioridad era la supervivencia. Mi única responsabilidad es para con la compañía. Ha sido el verano más duro de mi vida porque nos hemos dejado la piel. Tengo clara la hoja de ruta y estoy con fuerzas para llevarla a cabo", destacó el Del Nido Carrasco. EFE

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(foto) (vídeo)