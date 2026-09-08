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De portero en Londres a rey en Uganda

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Manuel Sánchez Gómez

Londres, 8 sep (EFE).- Un día portero de un equipo no profesional de Londres, al día siguiente, rey de una monarquía en Uganda. Esto le ha ocurrido a George Desmond Kamurasi, capitán del SE Dons, un humilde club de las afueras de Londres, que de la noche a la mañana se ha convertido en rey de alrededor de 800 000 personas en Uganda.

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Fue el pasado 27 de agosto cuando su primo, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca de Tooro, murió en Estados Unidos, donde estaba tratándose un cáncer. La historia de Rukidi IV también es curiosa, porque subió al poder con tres años en 1995, convirtiéndose en el monarca más joven de la historia en su momento.

Kamurasi, sin embargo, tiene 36 y este mismo fin de semana estaba jugando en la primera ronda clasificatoria de la FA Cup, venciendo por 2-0 al Erith Town.

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El pasado viernes, una vez conocida la muerte del rey, un comité declaró sucesor a Kamurasi, tal y como había dejado por escrito su tío Olimi Kaboyo II en su testamento. Su primer sucesor sería su hijo Rukidi IV, como ocurrió en 1995, y después su sobrino, Kamurasi, ya que Rukidi IV nunca se casó ni tuvo hijos. Esta versión, no obstante, está en disputa, y en Uganda se especula con que pese a no tener hijos reconocidos, podría tener un sucesor oculto.

Sería un giro de guion más a la loca historia de Kamurasi, que pese a este honor, no tiene claro si quiere marcharse de Londres para heredar este reino de 800 000 personas situado en el oeste del país africano, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo.

Según el portal "Spy Uganda", Kamurasi no quiere abandonar el Reino Unido, al tiempo que hay escépticos en Tooro sobre si este portero es el rey adecuado al haber crecido en Reino Unido y estar casado con una británica.

El SE Dons, el club en el que juega Kamurasi y en el que es conocido como Big G, juega en la Southern Counties East Football League, que constituye la novena y décima división del fútbol inglés, con la mayoría de sus clubes pertenecientes a la zona de Kent y el sureste de Londres. El club fue fundado en 2014 por el rapero Andrew McHugh, conocido como Don Strapzy y se encuentran en el mejor momento de su historia, jugando las fases previas de la FA Cup por primera vez en su historia.

Curiosamente, su duelo de segunda ronda de la FA Cup contra el Greenways del próximo sábado coincidirá con el funeral de Rukidi IV en Uganda, por lo que es posible que el futuro nuevo rey no pueda asistir. EFE

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