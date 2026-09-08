Cataluña inicia clases en huelga: los sindicatos rechazan la "falsa normalidad" del Govern

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Barcelona, 8 sep (EFE).- Entre las comunidades que hoy vuelven a las aulas, más de 1,6 millones de alumnos catalanes comienzan el curso escolar 2026-2027, que coincide con una huelga de profesores en once puntos del territorio para exigir al Govern mejores condiciones laborales y resolver problemas estructurales y porque rechazan fingir una "falsa normalidad".

La protesta, convocada por Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS en el marco de la Assemblea Educativa de Catalunya, da continuidad a un conflicto que provocó una veintena de movilizaciones en el primer semestre del año ante la insatisfacción de estas organizaciones tras los acuerdos alcanzados por el Govern con otros sindicatos.

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Así, la vuelta a las clases comenzará con protestas en el Barcelonès, Baix Llobregat, Girona, Catalunya Central, Maresme, Vallès Oriental y Occidental, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida y Alt Pirineu i Aran, tras finalizar con posturas alejadas la reunión del pasado jueves entre el Govern y los sindicatos en huelga.

En Barcelona, donde tendrá lugar una de las principales movilizaciones, la manifestación comenzará en la plaza Urquinaona y finalizará en la plaza de Sant Jaume, donde se encuentran el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y donde se celebrará una asamblea de docentes.

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Para la jornada, el Departamento de Empresa y Trabajo ha fijado servicios mínimos que incluyen una persona del equipo directivo por centro y, en infantil, primaria y secundaria, un docente por cada tres unidades o aulas.

La jornada también estará marcada por el fiasco de las pruebas PISA, que en Cataluña no serán válidos ni comparables por un error muestral, lo que provocó el cese de la secretaria general de Educación, Teresa Sambola, además de abrir expedientes disciplinarios a tres funcionarios.

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El presidente catalán, Salvador Illa, pidió este lunes un "paréntesis" a los sindicatos en huelga, así como lo hizo días atrás la consellera Esther Niubó, anunciando que el Govern presentará en las próximas semanas un "programa completo" para climatizar aulas y defendiendo los avances alcanzados el curso pasado.

En marzo y mayo, el Govern alcanzó acuerdos con CC.OO. y UGT, a quienes se sumó Professors de Secundària (Aspepc) en el segundo pacto, que contemplan un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales brutos más por docente y 6.400 nuevas dotaciones, ambos hasta 2029, entre otras mejoras.

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Sin embargo, estos puntos siguen siendo insuficientes para los sindicatos en huelga, que señalan otros caballos de batalla que llevan meses repitiendo, como elevar la inversión educativa hasta el 6 % del PIB, unas ratios más reducidas, incrementar más las plantillas o seguir impulsando la educación inclusiva.

Junto a Cataluña hoy comienza el curso escolar en las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Cantabria y Aragón y en la Ciudad Autónoma de Ceuta. EFE

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