Audiencia de Gipuzkoa rebaja al expresidente de la Real Badiola su condena por calumnias

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San Sebastián, 8 sep (EFE).- La Audiencia de Gipuzkoa ha rebajado de 10 años y 8 meses de cárcel hasta los 2 años y medio de prisión las penas que un juzgado donostiarra impuso al expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola por distintos delitos de injurias y calumnias vertidas de forma anónima desde dos cuentas de Twitter contra políticos, jueces, periodistas y un medio de comunicación.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en una nota, la Audiencia Provincial le ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y también le ha absuelto de un delito continuado de injurias graves dirigido contra el citado medio de comunicación al estimar parcialmente el recurso interpuesto por Badiola contra la sentencia inicial.

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Entre los trece afectados se encontraban el exdiputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, varios magistrados, una letrada de la Administración de Justicia, tres responsables de la Hacienda foral de este territorio, un notario, un periódico y distintos profesionales de la información.

Con el nuevo fallo, Badiola ve rebajadas además las multas impuestas, desde los 180.000 a los 21.600 euros, y las compensaciones a los perjudicados, de los 195.000 iniciales hasta los 90.500 euros.

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Para aplicar la citada atenuante, la Audiencia ha tenido en cuenta que el procedimiento contra Badiola se incoó en mayo de 2017 y que desde la sentencia del juzgado de instancia, dictada en abril de 2023, hasta ahora han pasado más de tres años, sin que este retraso "sea imputable" al acusado.

"Han transcurrido, además, más de dos años desde que los recursos de apelación fueron deliberados sin que se haya dictado resolución hasta la fecha", añade la Sala, que determina por ello la imposición para cada delito de la pena inferior en grado a la prevista en la ley.

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A pesar de ello, la Audiencia de Gipuzkoa mantiene la autoría de Badiola respecto de los citados tuits que fueron publicados en Twitter entre 2017 y 2018, como señaló la sentencia inicial.

En su momento, esta resolución estableció "sin ningún género de dudas" que "tanto la titularidad" de las dos cuentas de Twitter cuestionadas como los mensajes difundidos fueron autoría del expresidente realista.

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Este documento, al que tuvo acceso EFE, explicaba que Badiola utilizó las cuentas para "desahogarse" de hechos como su destitución en 2008 de la Presidencia de la Real Sociedad, el haber sido declarado judicialmente "culpable" del concurso de acreedores en el que entró el club, y encontrarse inmerso en distintos expedientes abiertos en su contra por la Hacienda foral.

El escrito judicial concretaba que debido al "malestar" de Badiola por estos hechos, los tuits contrarios a las víctimas se fueron extendiendo, "como una metástasis", a las funcionarias de Hacienda que intervinieron en estos asuntos, así como al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y al resto de perjudicados, quienes fueron acusados por el expresidente realista de "estar implicados en una trama de corrupción política, judicial, tributaria y periodística".

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Para condenar al procesado, la sentencia otorgó "plena credibilidad" y "valor probatorio" a las pesquisas sobre el caso realizadas por la Ertzaintza que, como declaró uno de sus agentes durante el juicio, permitieron determinar que quien se encontraba tras las citadas cuentas de Twitter era Badiola con una seguridad del "99,9 %".

La resolución de la Audiencia de Gipuzkoa aún no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. EFE