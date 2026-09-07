Torres informa al comisario europeo de Interior sobre la situación en Ceuta

Madrid, 7 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este lunes al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, sobre la situación en Ceuta y el acondicionamiento de espacios para filiar a las personas y acelerar las devoluciones.
"Acabo de hablar con @magnusbrunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, a quien he explicado cómo está la situación en Ceuta y el acondicionamiento de espacios donde filiar con la máxima agilidad a las personas migrantes para disponer de todos los expedientes individualizados", ha escrito Torres en la red social X.
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El ministro y responsable del mando único para gestionar la crisis de Ceuta ha señalado que el comisario europeo ha mostrado "su apoyo, colaboración y ayuda para lo que sea preciso", lo que Torres le ha agradecido.
Este martes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reunirá en Bruselas con Brunner, y con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, así como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para abordar la crisis migratoria de la ciudad autónoma. EFE
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