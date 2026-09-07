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Marlaska dice que ningún informe constata autoría en la crisis de Ceuta: "Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este lunes que ningún informe constata quién es el "autor intelectual" de la crisis de Ceuta debido a la entrada de más de 72.000 personas a finales de julio.

"Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos", ha señalado Marlaska a preguntas de la prensa en el balance en la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre siniestralidad vial durante el verano.

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Marlaska se ha referido a los informes remitidos a la Audiencia Nacional tanto del Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, que apunta a la participación de gendarmes marroquíes, como de la Guardia Civil, que indica que los avisos recibidos antes del 30 de julio no podían predecir el alcance de la crisis con la avalancha de miles de personas.

"A día de hoy no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual de la crisis de Ceuta", ha sostenido Marlaska, en línea con lo que dijo en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Marlaska ha pedido respetar la investigación judicial y el análisis policial que debe realizarse atendiendo a "todas las imágenes y datos" de una forma contextualizada, ya que "hay elementos que tienen interpretaciones distintas".

CENSURA A FEIJÓO POR NO AYUDAR

El ministro del Interior, además, ha cargado contra la estrategia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Este país necesita políticos serios", ha señalado Marlaska.

"Quienes no están para ayudar, mejor que se queden en casa", ha añadido al ser preguntado sobre las palabras de Feijóo señalando que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "ha frustrado un plan" que incluía alguna "cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos.

Marlaska ha vuelto a reiterar que el 90% de las personas que entraron a Ceuta "retornaron en 24 horas" para sostener que es un elemento "muy claro y evidente" de la cooperación de Marruecos.

También ha indicado que, actualmente, Marruecos sigue aceptando a "todos" los migrantes que voluntariamente se acercan a la frontera para volver a su país, recordando que son más de 4.200 personas retornadas desde el pasado 10 de agosto.

Para el resto de migrantes que continúan en Ceuta, ha añadido, el Gobierno les va a aplicar la legislación "en su textualidad". "Aquel que no tengo derecho a protección internacional, será devuelto a la mayor brevedad", ha terciado.

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EuropaPress

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