Liverpool-Atlético, un año después

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Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 7 sep (EFE).- Hace menos de un año, el 17 de septiembre de 2025, el Liverpool y el Atlético de Madrid se midieron en Anfield con triunfo local por 3-2, pero bajo diferentes circunstancias, con el equipo inglés entonces con un halo de invencible que decayó después y con el equipo rojiblanco estresado por un inicio dos puntos peor que el actual.

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El partido se movió por diferentes sensaciones. De inicio muy superior, el Liverpool apabulló de principio al conjunto de Diego Simeone, con dos goles en los primeros seis minutos. El Atlético reaccionó después, alentado por dos tantos de Marcos Llorente, que niveló el choque con dos golpes certeros. El 2-1 fue al borde del descanso. El 2-2, ya en el 81. Pero después fue arrinconado por la ofensiva local, hasta que Virgil Van Dijk remachó el 3-2 en el 92.

Ha cambiado el Liverpool desde entonces. Cuando llegó a aquel encuentro lo hacía como vigente campeón de la ‘Premier’, con cuatro victorias consecutivas en el inicio de la liga inglesa y con Arne Slot, su técnico entonces, con una colección de elogios por el funcionamiento de su equipo, que decayó después: tras vencer al Atleti, al Everton y al Southampton, su caída fue imprevisible pero evidente entre septiembre y diciembre.

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De sus quince partidos entre esas fechas apenas ganó cuatro, con dos empates y nueve derrotas que lo dejaron fuera de prácticamente todo con suma velocidad. En la Liga de Campeones y en la Copa de Inglaterra llegó hasta cuartos. En la liga inglesa terminó en la quinta posición. Mohamed Salah se fue. Igual que se han ido Andy Robertson e Ibrahima Konaté, titulares entonces.

En el Liverpool siguen el resto de jugadores que salieron de inicio aquel día: el portero Alisson Becker; el lateral derecho Jeremy Frimpong, suplente ahora; el central y capitán, Virgil Van Dijk, tan vigente como siempre; los centrocampistas Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch; y los atacantes Florian Wirtz, Cody Gakpo y Alexander Isak, entonces recién llegado y ahora en recomposición, con tres goles en tres partidos este curso.

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Pero los dirige ahora Andoni Iraola, sustituto de Arne Slot. Y dispone de Alexis Mac Allister, esencial en el Liverpool y entonces reserva tras salir de una lesión, además de tres nuevos fichajes que se posicionan para ser importantes en esta campaña, como son los extremos Víctor Muñoz y Bradley Barcola, fichado por 125 millones de euros al París Saint-Germain, y los defensas Jeremy Jacquet y Ronald Araujo.

Barcola ya jugó minutos ante el Ipswich Town, con Jacquet, Araujo y Víctor Muñoz como titulares en el triunfo por 2-0. El primero de esta campaña para el Liverpool de Andoni Iraola, que había comenzado con dos empates antes, ambos a dos, contra el Newcastle y el Nottingham Forest.

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El Atlético mantiene a Diego Simeone, pero su once titular será bastante distinto de entonces a ahora. Bajas Julián Alvarez o Alex Baena aquel día por lesión, el técnico formó el ataque con Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann.

Ninguno de los dos sigue en el club rojiblanco, como tampoco Conor Gallagher, que ocupó un lugar en el medio; Nico González, como extremo zurdo; Javi Galán, como lateral izquierdo; y Clement Lenglet, como central. Uno de los cambios tampoco continúa: Nahuel Molina, traspasado al Roma este verano.

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Su once este miércoles será muy distinto. Sí seguirían Jan Oblak en la portería; Marcos Llorente, autor de los dos goles entonces, como lateral derecho; Pablo Barrios en el medio y quizá Giuliano Simeone por el carril derecho, pero en el resto de posiciones habrá variaciones.

Por ejemplo, en los centrales, con Marc Pubill y Cuti Romero o Robin Le Normand, que sí jugó entonces de inicio en Anfield, para dos puestos, siempre que David Hancko se traslade al lateral izquierdo si no juega Alejandro Grimaldo desde el principio, al ser menos potente y defensivo en su despliegue físico.

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Más adelante, Morten Hjulmand o Koke Resurrección -suplente entonces y con minutos desde el banquillo- jugarán al lado de Barrios, con el frente de ataque con diversas opciones, de las que ninguna jugó en Anfield hace un año: Kang In Lee, Alex Baena, Ademola Lookman, Julián Alvarez, Jonathan David… Los recursos son amplios. Y distintos. EFE