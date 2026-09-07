Espana agencias

Las Migas recorrerán Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos en una gira de 15 fechas

Guardar

Barcelona, 7 sep (EFE).- La formación catalana Las Migas, ganadora de dos Latin Grammy al mejor álbum de música flamenca en 2022 y 2025, ofrecerá este otoño una gira de 15 conciertos en Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos, informa su oficina de contratación.

La gira comenzará el 20 de octubre en Santiago de Chile y continuará por Buenos Aires (con dos actuaciones) y Montevideo, antes de dar el salto a Estados Unidos, donde Las Migas ofrecerán 11 conciertos entre el 3 y el 19 de noviembre.

PUBLICIDAD

Houston, Nueva York, Washington D.C., Miami, Los Ángeles, San Diego, Davis, San Luis Obispo, Santa Cruz, Berkeley y Phoenix forman parte de un recorrido que atravesará el país de costa a costa.

Será la quinta gira estadounidense de la carrera de Las Migas, un mercado en el que el crecimiento de la banda ha sido constante durante los últimos años.

PUBLICIDAD

En 2025 dieron más de 15 conciertos en Estados Unidos, y su presencia seguirá creciendo, ya que el grupo ya prepara una nueva gira por el país para abril de 2027.

La propuesta de Las Migas parte de unas raíces profundamente flamencas, pero dialoga con la canción de autor, las músicas latinoamericanas, el folk y el jazz. EFE

gcm/rq/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

“Trabajo de lunes a domingo, todos los días, sin descanso”, afirma. En ocasiones, solicita dos o tres días libres, pero remarca que, por norma general, en su trabajo no cuenta con pausas prolongadas

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

Facua denuncia a la web Francrafts por recurrir a imágenes y vídeos falsos del joven virtual para despertar la compasión de los compradores y por introducir cláusulas abusivas en sus condiciones de venta

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 8 de septiembre: Victoria y Mercedes quedan contra las cuerdas tras la muerte de Dámaso

La ficción de TVE afronta un nuevo episodio marcado por el intento de ocultar un crimen mientras Alejo y Luisa dan un paso más en su relación y José Luis descubre qué futuro le espera a su palacio

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 8 de septiembre: Victoria y Mercedes quedan contra las cuerdas tras la muerte de Dámaso

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

ECONOMÍA

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

El ladrillo se cobra otra víctima: cierra una escuela infantil de Madrid después de 20 años porque un ‘fondo buitre’ compra el local

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”