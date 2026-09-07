Las Migas recorrerán Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos en una gira de 15 fechas

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Barcelona, 7 sep (EFE).- La formación catalana Las Migas, ganadora de dos Latin Grammy al mejor álbum de música flamenca en 2022 y 2025, ofrecerá este otoño una gira de 15 conciertos en Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos, informa su oficina de contratación.

La gira comenzará el 20 de octubre en Santiago de Chile y continuará por Buenos Aires (con dos actuaciones) y Montevideo, antes de dar el salto a Estados Unidos, donde Las Migas ofrecerán 11 conciertos entre el 3 y el 19 de noviembre.

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Houston, Nueva York, Washington D.C., Miami, Los Ángeles, San Diego, Davis, San Luis Obispo, Santa Cruz, Berkeley y Phoenix forman parte de un recorrido que atravesará el país de costa a costa.

Será la quinta gira estadounidense de la carrera de Las Migas, un mercado en el que el crecimiento de la banda ha sido constante durante los últimos años.

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En 2025 dieron más de 15 conciertos en Estados Unidos, y su presencia seguirá creciendo, ya que el grupo ya prepara una nueva gira por el país para abril de 2027.

La propuesta de Las Migas parte de unas raíces profundamente flamencas, pero dialoga con la canción de autor, las músicas latinoamericanas, el folk y el jazz. EFE

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