La Diputación pacense debe decidir si exige a David Sánchez la devolución de sus nóminas

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Badajoz, 7 sep (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de cinco días a la Diputación de Badajoz para que decida, como entidad perjudicada, si reclama a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, devolver sus nóminas tras ser condenado a 9 años de inhabilitación por su contratación en esta institución provincial.

Así se desprende de la diligencia remitida a la Diputación pacense por el consejero del Tribunal de Cuentas al que corresponde tramitar el caso, a la que ha tenido acceso EFE.

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Tras la sentencia condenatoria a David Sánchez y Luis Carrero, este último amigo del hermano del presidente y también contratado en la Diputación pacense, los letrados de Vox e Iustitia Europa remitieron sendos escritos para ejercer acción pública en relación con una posible responsabilidad contable derivada de la citada sentencia por la creación de los dos citados empleos.

En días posteriores, trasladaron escritos similares los letrados del PP y de la asociación HazteOir.

El auto pide a la Diputación pacense que se posicione al respecto, por lo que deberá decidir si abre un procedimiento para reclamar esas cantidades (a través de un delegado instructor) o para proponer el archivo de las actuaciones.

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Posteriormente, haya presentado o no alegaciones la Diputación, se concederá idéntico trámite al Ministerio Fiscal, y finalmente, una vez haya sido evacuado el trámite por el Ministerio Público, se dará audiencia "a los actores públicos por idéntico plazo a fin de que puedan realizar las alegaciones que tengan por convenientes". EFE

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