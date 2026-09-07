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La campeona olímpica Maica García ficha por el Sant Andreu tras 32 años en el Sabadell

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Barcelona, 7 sep (EFE).- La campeona olímpica y mundial Maica García jugará la próxima temporada en el Sant Andreu después de que el Astralpool Sabadell decidiera no renovar su contrato, lo que puso así fin a 32 años de vinculación entre la jugadora y la entidad vallesana.

A punto de cumplir 36 años y después de casi dos temporadas de inactividad por maternidad, la sabadellense cierra de forma abrupta una trayectoria en el club con el que conquistó siete Ligas de Campeones y numerosos títulos nacionales.

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La decisión del Sabadell de no prolongar su contrato después de ser madre ha llevado a la boya barcelonesa a buscar un nuevo destino para continuar su carrera deportiva, con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

García recalará por primera vez en otro club y lo hará en el vigente subcampeón de Liga, que ha anunciado su incorporación este lunes por la tarde.

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La internacional española se convierte así en el principal referente de un equipo prácticamente nuevo tras las salidas este verano del entrenador Javi Aznar y de todas las jugadoras salvo la neerlandesa Robin Jutte.

La nueva directiva del Sant Andreu, encabezada por Joaquim Vidal, ha decidido dar un nuevo rumbo al proyecto de waterpolo femenino, que estará dirigido por Marc Comas y tendrá como principal objetivo mantenerse entre los cuatro mejores equipos nacionales, una posición que esta temporada se presenta más disputada ante el aumento de candidatos. EFE

avm/xsf/ism

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