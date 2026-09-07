CEMSATSE exige dimisión directivos INGESA Ceuta y Madrid por inacción en crisis de Ceuta

Guardar

Ceuta, 7 sep (EFE).- El Sindicato de Enfermería (CEMSATSE), sindicato con mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha solicitado la dimisión de los equipos directivos de Madrid y Ceuta por su "inacción" en la crisis sanitaria ocurrida en la ciudad.

En un comunicado, CEMSATSE considera que la visita del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, no ha aportado soluciones a la "grave situación" sanitaria de Ceuta.

PUBLICIDAD

El sindicato denuncia que las autoridades sanitarias continúan sin reconocer la presión asistencial real que soporta el sistema sanitario y sostiene que se están ocultando asistencias prestadas a población procedente de Marruecos.

"No queremos autoridades sanitarias, ni de Ceuta ni de Madrid, que vengan a negar la mayor, no hay más ciego que el que no quiere ver", señala CEMSATSE.

PUBLICIDAD

CEMSATSE considera "insuficientes" las promesas de gratificar al personal y de crear ahora un comité de seguridad y salud, una medida que lleva reclamando desde el inicio de la legislatura y que ya existe en Melilla.

Asimismo, critica que la respuesta ante las situaciones de inseguridad durante la asistencia domiciliaria se limite a un vigilante para acompañar a los profesionales del centro de salud del Tarajal, sin resolver la situación en el resto de la ciudad.

PUBLICIDAD

CEMSATSE considera "indispensable" garantizar la seguridad de todos los profesionales, en cada centro de salud y no solo en el Tarajal, "porque el peligro se encuentra en todos los centros con áreas especialmente conflictivas, tanto en el centro como en la periferia".

El equipo de fisioterapia a domicilio y el SUAP, están acudiendo a los domicilios sin protección, cuando cubren todo el Área de Salud de Ceuta, incluso el que abarca el Centro de Salud del Tarajal.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, CEMSATSE exige la dimisión de todo el equipo directivo del INGESA, tanto en Ceuta como en Madrid, por su "inacción y pasividad" mientras los profesionales soportan un sobreesfuerzo que, según el sindicato, "ya no puede más".

CEMSATSE reclama "pasar de las palabras a los hechos" y adoptar medidas urgentes para garantizar unas condiciones "dignas y seguras" para los profesionales y una atención sanitaria adecuada en Ceuta. EFE

PUBLICIDAD