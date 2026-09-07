Espana agencias

CEMSATSE exige dimisión directivos INGESA Ceuta y Madrid por inacción en crisis de Ceuta

Guardar

Ceuta, 7 sep (EFE).- El Sindicato de Enfermería (CEMSATSE), sindicato con mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha solicitado la dimisión de los equipos directivos de Madrid y Ceuta por su "inacción" en la crisis sanitaria ocurrida en la ciudad.

En un comunicado, CEMSATSE considera que la visita del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, no ha aportado soluciones a la "grave situación" sanitaria de Ceuta.

PUBLICIDAD

El sindicato denuncia que las autoridades sanitarias continúan sin reconocer la presión asistencial real que soporta el sistema sanitario y sostiene que se están ocultando asistencias prestadas a población procedente de Marruecos.

"No queremos autoridades sanitarias, ni de Ceuta ni de Madrid, que vengan a negar la mayor, no hay más ciego que el que no quiere ver", señala CEMSATSE.

PUBLICIDAD

CEMSATSE considera "insuficientes" las promesas de gratificar al personal y de crear ahora un comité de seguridad y salud, una medida que lleva reclamando desde el inicio de la legislatura y que ya existe en Melilla.

Asimismo, critica que la respuesta ante las situaciones de inseguridad durante la asistencia domiciliaria se limite a un vigilante para acompañar a los profesionales del centro de salud del Tarajal, sin resolver la situación en el resto de la ciudad.

CEMSATSE considera "indispensable" garantizar la seguridad de todos los profesionales, en cada centro de salud y no solo en el Tarajal, "porque el peligro se encuentra en todos los centros con áreas especialmente conflictivas, tanto en el centro como en la periferia".

El equipo de fisioterapia a domicilio y el SUAP, están acudiendo a los domicilios sin protección, cuando cubren todo el Área de Salud de Ceuta, incluso el que abarca el Centro de Salud del Tarajal.

Ante esta situación, CEMSATSE exige la dimisión de todo el equipo directivo del INGESA, tanto en Ceuta como en Madrid, por su "inacción y pasividad" mientras los profesionales soportan un sobreesfuerzo que, según el sindicato, "ya no puede más".

CEMSATSE reclama "pasar de las palabras a los hechos" y adoptar medidas urgentes para garantizar unas condiciones "dignas y seguras" para los profesionales y una atención sanitaria adecuada en Ceuta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del lunes 7 de septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del lunes 7 de septiembre

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

ECONOMÍA

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”