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Budimir desafía al tiempo y vuelve a ser convocado con Croacia

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Pamplona, 7 sep (EFE).- Pese a la contundente derrota ante el Alavés en Vitoria, Ante Budimir sigue demostrando que su olfato goleador permanece intacto y sus cuatro tantos en cuatro jornadas le han valido una nueva convocatoria con la selección de Croacia.

Ante Budimir sigue sumando. A sus 35 años, el delantero de Osasuna continúa demostrando que el gol no entiende de edades y ayer volvió a ser protagonista, pese a la dura derrota de los rojillos ante el Alavés.

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Doblete en Vitoria para maquillar el 5-2 final. Primero de cabeza y después desde los once metros, Budimir volvió a encontrar el camino del gol y ya suma cuatro tantos en las cuatro primeras jornadas de LaLiga.

Una cifra que, además, le ha servido para recibir la llamada de Croacia. El seleccionador Slaven Bilic ha incluido al delantero rojillo en la convocatoria para los dos próximos compromisos de la UEFA Nations League.

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Croacia se enfrentará el próximo 26 de septiembre a la República Checa y, tres días después, llegará uno de los grandes partidos: el duelo ante España, la nueva campeona del mundo.

Budimir suma ya 41 encuentros con la camiseta ajedrezada, en los que ha conseguido marcar siete goles. Después de disputar el último Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, este verano volvió a sonar como posible salida de Osasuna, pero finalmente ninguna operación llegó a concretarse.

Y el delantero parece haber respondido de la mejor manera: con goles. La temporada pasada terminó con 21 tantos y, aunque todavía queda mucho campeonato por delante, sus cuatro goles en cuatro jornadas vuelven a colocarle entre los nombres propios del conjunto rojillo.

A sus 35 años, Budimir quiere seguir haciendo historia en Pamplona y mantener abierta la puerta de la selección. Con LaLiga como prioridad y con la Eurocopa de 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda, ya en el horizonte. Por ahora, el croata sigue demostrando que el tiempo pasa, pero su olfato goleador permanece intacto. EFE

le/jr/apa

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