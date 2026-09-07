Albares se entrevista este martes con comisarios europeos para tratar de Ceuta y Melilla

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Madrid, 7 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne este martes en Bruselas con responsables de las instituciones europeas, entre ellos tres comisarios, y con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, para tratar del papel de Ceuta y Melilla en la UE.

Exteriores ha confirmado la presencia de Albares en Bruselas "con el objetivo de avanzar en un mejor encaje de Ceuta y Melilla en los distintos instrumentos e instituciones de la Unión Europea", según una nota de este departamento.

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El jefe de la diplomacia se reunirá con autoridades del Comité Europeo de las Regiones, con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič; la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica; y con Kaja Kallas.

"Los encuentros permitirán proponer oficialmente el refuerzo de la participación de Ceuta y Melilla en las instituciones europeas, así como analizar medidas que contribuyan a una integración más plena de ambas ciudades en el proyecto europeo", asegura Exteriores.

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A raíz de la crisis migratoria en Ceuta de este verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ante el Congreso a pedir a Bruselas que Ceuta y Melilla obtengan un régimen fiscal favorable mediante su integración en la unión aduanera como región ultraperiférica, similar al estatus de las islas atlánticas de Canarias.

También pretende Albares con estos encuentros analizar "cuestiones relacionadas con la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea y la cooperación con la vecindad sur". EFE

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