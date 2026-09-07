59-79. Del abismo al liderato: España sobrevive a Japón y pasa a cuartos como primera

Berlín, 7 sep (EFE).- La selección española venció el trascendental duelo ante Japón (59-79) y, gracias a la victoria de Alemania contra Mali, se clasifica directamente como primera de grupo para los cuartos de final en la Copa del Mundo de Berlín con otra gran actuación de su joven estrella Iyana Martín (20 puntos) .
España no dependía únicamente de sí misma y el desempate a su favor se produce por el enfrentamiento directo entre 'La Familia' y Alemania, ambas con dos victorias, que era positivo para el conjunto de Miguel Méndez tras el duelo entre ambas. EFE
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